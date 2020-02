Mihai Huzău propune un “Pol de dreapta” pentru Satu Mare

El consideră că ALDE, PMP, PNL, USR trebuie să îşi asume un proiect comun pentru municipiu

Fostul consilier local ALDE Mihai Huzău lansează ideea formării unui “Pol de Dreapta”, el fiind de părere că o astfel de construcţie poate câştiga Primăria Satu Mare.

Mihai Huzău susţine că toate partidele de dreapta trebuie să aibă un candidat comun pentru Primăria Satu Mare. Altfel electoratul va fi bulversat şi va fi imposibil de câştigat Primăria.

Obiectivul polului de dreapta

Mihai Huzău este de părere că partidele de dreapta ar trebui să discute la modul cel mai serios despre crearea unui pol, care să cuprindă şi o serie de proiecte concrete. “Obiectivul acestui pol de dreapta trebuie să fie acela de a câştiga alegerile pentru ca astfel să îşi poată promova propriile proiecte. Este limpede pentru toată lumea că din opoziţie nu poţi face mare lucru. Acest lucru l-am simţit pe pielea mea în ultimii ani. Opoziţia are rolul ei, de a identifica şi semnala greşelile partidelor aflate la putere şi de a veni cu propuneri la îmbunătăţirea proiectelor propuse sau de a le respinge, dacă se poate, pe acelea care le consideră greşite. Este extrem de greu pentru un partid aflat în opoziţie să găsească sprijin pentru implementarea propriilor proiecte.

Concepţia unor organizaţii de a avea neapărat propriul candidat este de cele mai multe ori greşită pentru că astfel nu face altceva decât să segmenteze electoratul de pe o anumită parte. În cazul de faţă, la Satu Mare, dacă toate partidele de pe partea dreaptă politică ar avea un candidat comun, ar creşte foarte mult şansele ca acesta să câştige primăria Satu Mare”, a afirmat Mihai Huzău.

“Deoarece până la alegerile locale nu mai este mult, partidele politice ar trebui să îşi definească foarte clar obiectivele. Sigur că obiectivul principal al fiecărui partid ar trebui să fie câştigarea Primăriei Satu Mare. Cred cu tărie că Satu Mare are nevoie de un Pol de Dreapta unit cu un singur candidat pentru Primăria Satu Mare. Altfel, având iar patru sau cinci candidaţi ca şi în 2016, nu facem decât să bulversăm electoratul şi să pierdem cu toţii.

Eu am o serie de proiecte pentru municipiul Satu Mare pe care doresc să le implementez. Aceste proiecte sunt pe direcţii care vizează sătmărenii în mod general şi tineretul în mod special. Am să amintesc doar câteva dintre ele: antreprenoriat şi locuri de muncă, divertisment, educaţie, sport, digitalizarea serviciilor publice, curăţenia oraşului, atragerea de fonduri europene. Dar pentru a pune în aplicare aceste proiecte am nevoie şi de sprijin în Consiliul Local. Atâta timp cât sunt în opoziţie, mă îndoiesc că voi reuşi să fac mare lucru.

Din acest motiv, cred că acest Pol de Dreapta ar trebui să lucreze la un proiect strategic comun sau un Master Plan pentru Satu Mare.

Înţeleg într-o oarecare măsură că fiecare partid are agenda proprie, dar cred că trebuie făcută una comună în care să primeze interesele cetăţenilor pentru direcţiile principale. În urma întâlnirii celor patru forţe politice se pot stabili obiective clare, care să cuprindă ideile tuturor. O problemă pe care am identificat-o în strategia politică din Satu Mare este lipsa unui astfel de proiect strategic comun”, a declarat Mihai Huzău.

Apel către partide

În opinia sa, reprezentanţii partidelor ar trebui să lase la o parte ambiţiile personale şi să se concentreze pe soluţii pentru problemele comunităţii.

“Cred că din acest Pol de Dreapta ar trebui să facă parte ALDE, PMP, PNL, USR. Lansez cu această ocazie un apel către toate partidele de dreapta din Satu Mare să ne aşezăm împreună la o masă în vederea realizării unui proiect comun pentru municipiul nostru. Aştept cu interes să văd câţi dintre liderii locali au curajul să recunoască necesitatea acestui pol de dreapta şi să îşi asume o alianţă. Trebuie să lăsăm orgoliile şi ambiţiile personale şi să ne focusăm pe soluţii pentru rezolvarea problemelor comunităţii. Acest lucru poate fi realizat doar dacă partidele de dreapta din Satu Mare dau dovadă de unitate”, a precizat Huzău.

El consideră că acest pol nu este îndreptat împotriva UDMR şi pot adera toţi cei care îl susţin, indiferent de etnie. “Proiectele sau ideile mele au un caracter de dreapta şi nu fac distincţie între etnii. Sunt pentru toţi sătmărenii, indiferent dacă sunt români sau maghiari. Dar dacă la proiectele pe care le susţin subscriu şi alte partide, mă bucur, indiferent de naţionalitate”, a punctat acesta.

Mihai Huzău susţine că nu are o ambiţie personală de a candida la Primăria Satu Mare şi este pregătit să susţină un alt candidat dacă este mai bine poziţionat. “Eu nu am o ambiţie personală de a candida la primărie, dar am ambiţia de a-mi duce proiectele la bun sfârşit. În acest sens, dacă se găseşte o variantă în care să ne unim toate forţele de dreapta, sunt pregătit să sprijin un alt candidat dacă este mai bine poziţionat. În cazul în care nu se va reuşi acest lucru, voi alege varianta cea mai bună pentru a-mi pune în aplicare proiectele”, a subliniat acesta.

Mihai Huzău a fost consilier municipal Satu Mare în perioada decembrie 2016 – iulie 2019, renunţând la funcţie după ce a fost numit secretar de stat. În această perioadă a adus în atenţia publică în repetate rânduri problema salubrizării din municipiu. A fost de partea cetăţeanului Augustin Szolomaier în lupta cu firma de salubrizare, dar a şi cerut clarificări de la Bucureşti în privinţa taxei de mediu.