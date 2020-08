Mihaela Magdalena Humă este candidatul USR PLUS la primăria Carei

Alianţa USR PLUS Carei a organizat miercuri o conferinţă de presă în curtea Centrului Cultural din municipiul Carei. În cadrul acestui eveniment alianţa şi-a prezentat candidaţii la Primăria Municipiului Carei şi Consiliul Local Carei. Pentru început a luat cuvântul Mircea Ciocan, preşedintele PLUS Satu Mare, fiind urmat de Radu Panait, preşedintele USR Satu Mare. Practic cei doi le-au urat succes candidaţilor USR PLUS la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Candidatul la Primăria Municipiului Carei este Mihaela Magdalena Humă.

“Sunt absolventă de studii economice, cu specializarea finanţe-bănci, dar şi absolventă a Facultăţii de Drept, actualmente având dublă specializare şi profesând atât ca şi consilier juridic în mediul privat cât şi ca evaluator autorizat de proprietăţi imobiliare. Sunt cetăţean al Careiului din anul 2003, când m-am căsătorit şi m-am mutat în acest oraş minunat. Sunt mama unui tânăr adolescent care îşi doreşte să rămână în ţara lui şi să-şi împlinească visele acasă. Candidez pentru funcţia de primar al municipiului Carei din dorinţa de a aduce un suflu nou, de a imprima o altă dinamică lucrurilor în administraţia locală. Doresc să mă implic activ în rezolvarea problemelor comunităţii”, a declarat Mihaela Magdalena Humă.

Legat de viziunea sa, candidatul USR PLUS la primăria Carei a vorbit despre sănătate şi siguranţă în comunităţile careiene, o administraţie locală profesionistă şi curată, comunităţi conectate cultural, comunităţi conectate la tehnologie, stimularea investiţiilor şi crearea de locuri de muncă.

Echipa Alianţei USR PLUS pentru Consiliul Local Carei: Mihaela Magdalena Humă, Adrian Gheorghe Paşca, Erika Beata Sabău, Sfîra Gheorghe, Dacian Marius Pap, Valentina Mirela Sas, Cosmin Eduard Sas.