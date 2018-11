Miercuri sătmărenii îşi pot măsura gratuit glicemia la Casa de Cultură

Consiliul Judeţean Satu Mare şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, cu sprijinul partenerilor, Catena – Farmacia inimii şi Lions Club ”Someş” Satu Mare invită sătmărenii, miercuri, 14 noiembrie 2018, de Ziua Mondială a Diabetului Zaharat, la o campanie de investigaţii gratuite.

Evenimentul se va desfăşura la Casa de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare, Piaţa 25 Octombrie, între orele 9.00 şi 16.00.

Cu ajutorul partenerilor, Catena – Farmacia inimii şi Lions Club ”Someş” Satu Mare, precum şi Secţia Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli Metabolice, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare doreşte să vină în ajutorul populaţiei din judeţul Satu Mare, pentru a preveni morbiditatea şi mortalitatea provocată de afecţiuni cardiovasculare.

Campania a început în 1999

Marcarea Zilei Mondiale a Diabetului Zaharat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, prin investigaţii gratuite pentru populaţie, este un eveniment care se derulează în fiecare an începând din 1999, aşa cum declară medicul şef al secţiei Diabet Zaharat, Nutriţie şi Boli metabolice din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Satu Mare, doctor Szilagyi Iosif, cel care coordonează întreaga campanie, de la prima ediţie şi până în prezent: ”Această campanie am început-o în anul 1999, după înfiinţarea prin ordin de ministru a Centrului de Diabet. Prima acţiune s-a desfăşurat în holul Centrului de Diagnostic şi Tratament Satu Mare (Policlinica Veche din Satu Mare). În anii următori activitatea s-a repetat cu regularitate şi se desfăşoară în holul Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare. Popularitatea acţiunii noastre a crescut în aşa măsură, încât în anul 2003, Satu Mare a devenit gazda celui de-al treilea Congres al Federaţiei Române de Diabet şi Nutriţie, eveniment de mare amploare cu participare naţională. În anul 2006 s-au alăturat ca parteneri Lions Club ”Someş” Satu Mare şi Consiliul Judeţean Satu Mare, reuşind astfel ca în anii 2011/2012 să desfăşurăm o campanie foarte complexă, investigându-se un număr de 4150 de persoane. În anul 2017 în rândul partenerilor a intrat şi lanţul de farmacii Catena – Farmacia inimii, cu ajutorul cărora am reuşit să ridicăm standardul posibilităţilor de investigare. În acest an, prin lărgirea investigaţiilor pe care le vom efectua, dorim să facem o estimare a riscului cardiovascular. Tipurile de investigaţii vor fi următoarele: glicemie, tensiune arterială, măsurători antropometrice. Pentru cei care au nevoie se vor efectua investigaţii biologice precum: hemoglobină glicozilată, colesterol, trigliceride, HDL colesterol, LDL colesterol, creatinină serică, transaminaze, etc. Motivaţia acestei acţiuni este dată de locul ”fruntaş” pe care îl ocupă judeţul Satu Mare privind morbiditatea şi mortalitatea din cauze cardiovasculare. Cunoaşterea acestui risc permite iniţierea unor activităţi de prevenţie.”

Cu această ocazie, Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare aşteaptă cât mai multe persoane pentru a-şi duce la îndeplinire scopul de a preveni şi, pe cât posibil, de a diminua această cauză a deceselor în rândul populaţiei judeţului Satu Mare.