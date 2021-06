Miercuri începe etapa a doua de la Euro

Aseară s-a încheiat prima etapă din faza grupelor Campionatului European de fotbal. O primă parte în care s-au înregistrat surprize, dezamăgiri, scene dramatice, dar şi în care am avut meciuri neaşteptat de spectaculoase.

De miercuri, 16 iunie, începe etapa a doua a lui Euro 2020, iar joi vom avea al doilea meci de pe Arena Naţională din Bucureşti. Sperăm ca în această rundă să-l vedem în acţiune şi pe arbitrul Istvan Kovacs. Careianul a fost rezervă luni la întâlnirea dintre Polonia şi Slovacia, condusă de Ovidiu Haţegan. Etapa a doua se întinde până sâmbătă, după care vom avea bătălia finală a fazei grupelor.

Programul rămas în faza grupelor:

Miercuri, 16 iunie

• Finlanda – Rusia (16:00, St. Petersburg, Grupa B)

• Turcia – Ţara Galilor (19:00, Baku, Grupa A)

• Italia – Elveţia (22:00, Roma, Grupa A)

Joi, 17 iunie

• Ucraina – Macedonia de Nord (16:00, Bucureşti, Grupa C)

• Danemarca – Belgia (19:00, Copenhaga, Grupa B)

• Olanda – Austria (22:00, Amsterdam, Grupa C)

Vineri, 18 iunie

• Suedia – Slovacia (16:00, St. Petersburg, Grupa E)

• Croaţia – Cehia (19:00, Glasgow, Grupa D)

• Anglia – Scoţia (22:00, Londra, Grupa D)

Sâmbătă, 19 mai

• Ungaria – Franţa (16:00, Budapesta, Grupa F)

• Portugalia – Germania (19:00, München, Grupa F)

• Spania – Polonia (22:00, Sevilla, Grupa E)

Duminică, 20 iunie

• Italia – Ţara Galilor (19:00, Roma, Grupa A)

• Elveţia – Turcia (19:00, Baku, Grupa A)

Luni, 21 iunie

• Macedonia de Nord – Olanda (19:00, Amsterdam, Grupa C)

• Ucraina – Austria (19:00, Bucureşti, Grupa C)

• Rusia – Danemarca (22:00, Copenhaga, Grupa B)

• Finlanda – Belgia (22:00, St. Petersburg, Grupa B)

Marţi, 22 iunie

• Cehia – Anglia (22:00, Londra, Grupa D)

• Croaţia – Scoţia (22:00, Glasgow, Grupa D)

Miercuri, 23 iunie

• Slovacia – Spania (19:00, Sevilla, Grupa E)

• Suedia – Polonia (19:00, St. Petersburg, Grupa E)

• Germania – Ungaria (22:00, Munchen, Grupa F)

• Portugalia – Franţa (22:00, Budapesta, Grupa F)