Miercuri începe Cupa AJF Satu Mare la fotbal în sală

De miercuri şi până sâmbătă, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare organizează Cupa AJF la fotbal în sală. Vor fi zile cu sute de tineri sătmăreni implicaţi, turneul fiind dedicat juniorilor A1. Totul se va desfăşura în sala LPS “Ecaterina Both” din municipiul Satu Mare.

În continuare vă prezentăm programul grupelor şi alte detalii legate de turneu.

Miercuri, 4 ianuarie, ora 12:00

Seria A

1.Stăruinţa Berveni

2.Schamagosch Ciumeşti

3.LPS SM 1

4.Turul Micula

• Stăruinţa Berveni – Ciumeşti

• LPS SM 1 – Turul Micula

• LPS SM 1 – Stăruinţa Berveni

• Ciumeşti – Turul Micula

• Stăruinţa Berveni – Turul Micula

• Schamagosch Ciumeşti – LPS SM 1

Miercuri, 4 ianuarie, ora 15:00

Seria B

1.Olimpia MCMXXI

2.Fortuna Căpleni

3.Cetate Ardud

4.CSM Victoria Carei

• Olimpia – Fortuna Căpleni

• Cetate Ardud – CSM Victoria Carei

• Cetate Ardud – Olimpia MCMXXI

• Fortuna Căpleni – Victoria Carei

• Olimpia MCMXXI – Victoria Carei

• Fortuna Căpleni – Cetate Ardud

Joi, 5 ianuarie, ora 10:00

Seria C

1.Oaşul Negreşti

2.Someşul Odoreu „1”

3.Someşul Oar

4.Unirea Bercu

• Oaşul Negreşti – Odoreu „1”

• Someşul Oar – Unirea Bercu

• Someşul Oar – Oaşul Negreşti

• Someşul Odoreu „1” – Unirea Bercu

• Oaşul Negreşti – Unirea Bercu

• Someşul Odoreu „1” – Someşul Oar

Joi, 5 ianuarie, ora 13:00

Seria D

1.Recolta Dorolţ

2.Someşul Odoreu „2”

3.AS Căpleni „1”

4.Ştiinţa Beltiug

• Recolta Dorolţ – Odoreu „2”

• AS Căpleni „1” – Ştiinţa Beltiug

• AS Căpleni „1” – Recolta Dorolţ

• Someşul Odoreu „2” – Ştiinţa Beltiug

• Recolta Dorolţ – Ştiinţa Beltiug

• Odoreu „2” – AS Căpleni „1”

Joi, 5 ianuarie, ora 16:00

Seria E

1.AS Căpleni „2”

2.Unirea Păuleşti „1”

3.LPS SM „3”

4.Unirea Tăşnad

• AS Căpleni „2” – Unirea Păuleşti „1”

• LPS SM „3” – Unirea Tăşnad

• LPS SM „3” – AS Căpleni „2”

• Unirea Păuleşti „1” – Unirea Tăşnad

• AS Căpleni „2” – Unirea Tăşnad

• Unirea Păuleşti „1” – LPS SM „3”

Vineri, 6 ianuarie, ora 12:00

Seria F

1.Unirea Păuleşti „2”

2.Recolta Sanislău

3.LPS SM „2”

4.Talna Orasu Nou „2”

• Păuleşti „2” – Recolta Sanislău

• LPS SM „2” – Talna Oraşu Nou „2”

• LPS SM „2” – Unirea Păuleşti „2”

• Recolta Sanislău – Oraşu Nou „2”

• Unirea Păuleşti „2” – Oraşu Nou „2”

• Recolta Sanislău – LPS SM „2”

Vineri, 6 ianuarie, ora 15:00

Seria G

1.AS Botiz

2.Talna Oraşu Nou „1”

3.Luceafărul Decebal

4.Voinţa Doba

• AS Botiz – Talna Oraşu Nou „1”

• Luceafărul Decebal – Voinţa Doba

• Luceafărul Decebal – AS Botiz

• Talna Oraşu Nou „1” – Voinţa Doba

• AS Botiz – Voinţa Doba

• Talna Oraşu Nou „1” – Decebal

Sâmbătă, 7 ianuarie, de la ora 09:00, urmează jocurile eliminatorii.

Program:

• Orele 09:30 – 13:30 – optimi

• 13:30 – 15:30 – sferturi

• 15:30 – 16:30 – semifinale

• 16:30 – 16:50 – locul 3-4 lovituri departajare (5 lovituri)

• 17:00 – finala

