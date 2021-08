Messi va purta numărul 30 la PSG

Lionel Messi a susţinut miercuri prima conferinţă de presă de când a un contract pe doi ani, cu opţiune de prelungire pe încă unul.

„Sunt foarte fericit acum. Despărţirea mea de Barcelona a fost un moment greu pentru mine. Am petrecut foarte mulţi ani acolo, această schimbare a fost dificilă, dar fericirea pe care o simt aici este enormă. Vreau ca această conferinţă să se termine repede, ca să pot să încep să mă antrenez. Mulţumesc clubului PSG şi tuturor celor de aici. Din momentul în care Barcelona a dat comunicatul oficial al despărţirii, totul a fost uşor pentru mine şi totul s-a petrecut foarte rapid. Am aceeaşi dorinţă de a continua să câştig, am venit la un club extrem de ambiţios. Ştiu ce antrenor şi ce echipă avem şi suntem gata să ne luptăm pentru tot ce se poate câştiga. Pentru asta am venit aici. Le mulţumesc fanilor, care mi-au făcut o primire nebună încă din prima clipă”, a declarat miercuri starul argentinian.

Messi va purta tricoul cu numărul 30 la PSG. Argentinianul a solicitat să-i fie atribuit numărul 30, pe care l-a mai purtat la debutul său la FC Barcelona, înainte de a prelua ulterior tricoul cu numărul 10.