Messi a plecat. Cine mai rămâne cu salariu mare?

La mijlocul săptămânii trecute Lionel Messi şi-a încheiat activitatea formdabilă de la FC Barcelona, întinsă pe durata a peste 20 de ani. Un motiv de tristeţe fără margini în rândul fanilor şi un motiv de bucurie pentru conducătorii clubului, au scăpat de salariul imens al argentinianului. Conform datelor furnizate de club, Messi a câştigat în ultimul an 138 de milioane de euro. Un nou contract ar fi însemnat 115.225.000 de euro pentru fiecare an din următori doi ani. La această sumă s-ar mai fi adăugat un spor de loialitate cifrat la 77.929.000 de euro annual. Enormă sumă! Pentru club ar fi însemnat aproximativ 50% din bugetul alocat pentru salarii. Cu alte cuvinte “jumătate eu, jumătate voi”.

Messi a susţinut duminică o conferinţă de presă în care şi-a luat rămas bun. Despre transferul la PSG a declarat că “există o posibilitate, dar nimic nu e decis încă”. Messi a declarat că pentru a rămâne la Barcelona ar fi fost de acord şi să i se reducă salariu cu 50%. Dar regulile fotbalul din Spania nu-i permiteau nici aşa să poată semna un nou contract.

“Am făcut totul, eu, clubul şi Laporta. Dar nu s-a putut mai mult din cauza Ligii. Am făcut totul. Am vrut să rămân. Anul trecut nu am vrut, dar acum voiam. Dar nu s-a putut. Totul era aranjat, dar din cauza Ligii, nu s-a putut face. Eram cu totul de acord”, spune Messi.

În absenţa lui Messi, cel mai mare salariu îl va avea Griezmann – 21 de milioane/an.

Top salarii brute FC Barcelona

1.Antoine Griezmann – 21 de milioane de euro

2.Memphis Depay – 18

3.Frenkie De Jong – 16

4.Philippe Coutinho – 15

5.Ousmane Dembele – 15

6.Sergio Busquets – 14

7.Jordi Alba – 12

8.Andre Ter Stegen – 9

9.Eric Garcia – 6

10.Sergio Aguero – 6

11.Sergi Roberto – 6

12.Clement Lenglet – 5

13.Martin Braithwaite – 5

14.Norberto Neto – 5