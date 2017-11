Mesajul Președintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ cu ocazia Zilei Naţionale a României

La aproape un veac de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, România este ţara contrastelor: avem voinţă, dar puţini oameni care transformă vorba în fapte, avem suflet, dar din ce în ce mai puţini oameni care privesc spre binele celuilalt, avem istorie, dar mai puţini care vor să o cunoască, avem viitor, dar mai puţini copii care rămân acasă.

România are nevoie de construcţie, de oameni curajoşi, de iniţiativă, de lideri care ştiu să valorifice potenţialul celorlalţi, nu doar să conducă. România are nevoie de valori, de spirit, de tradiţie. România are nevoie de fiecare dintre noi.

Educaţia este cheia unei Românii care “se va face mare”, prin fiecare copil care va învăţa şi prin fiecare dascăl care va şti cum să-i înveţe pe copiii săi.

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ vrea să aibă o ţară care pune preţ pe educaţie, care dă valoare oamenilor care fac educaţie şi care crede că dezvoltarea sa depinde, în primul rând, de elite.

Anul acesta ar trebui să tragem linie şi să ne gândim la câţi români au ales să spună “acasă” altor ţări, deşi inima lor bate în continuare româneşte. Anul acesta ar trebui să medităm la ce trebuie schimbat şi la ce trebuie păstrat într-o ţară care mai are multe de spus în faţa altor naţiuni.

Pentru românii din ţară şi de peste hotare, pentru vocea românească, pentru spiritul acestei ţări, FSLI alege România!

Preşedinte FSLI,

Simion HANCESCU