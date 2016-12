Mercedes Czerlau a adus cele mai multe medalii pentru CS Unio în anul 2016

Secția de judo a urcat de 11 ori pe podium în competițiile naționale

Secția de judo de la CS Unio Satu Mare termină un nou an cu multe clasări pe podium. Dar rezultatele cele mai importante sunt cele din campionatele naționale, de la Cupa României. Lor li se mai adaugă și participarea la multe competiții internaționale din România, Croația, Ungaria, Polonia, Austria și nu numai.

Despre rezultatele înregistrate acolo am scris pe tot parcursul anului, iar azi vă prezentăm un bilanț pe care ni l-a transmis antrenorul Mihaly Terely. Un inventar al medaliilor cucerite de sportivii sătmăreni la campionatele naționale și Cupa României. Sportiva cu cele mai multe urcări pe podium este Mercedes Czerlau, patru la număr.

• Mercedes Czerlau (foto – stânga): locul 3 la C.N. de cadeți, locul 2 la C.N. U21, locul 3 la Cupa României, locul 1 la C.N. ne-waza U21;

• Lorand Samel (CSM – Unio): locul 1 la Cupa României, de două ori pe locul 7 și o dată pe locul 5 la Cupa Europei;

• Cristian Șereș (CSM – Unio): locul 3 la Cupa României;

• Jennifer Czerlau (foto – dreapta): locul 3 la Cupa României;

• Sergiu Oprea: locul 2 la C.N. U14;

• Luca Felber: locul 1 la C.N. U12, locul 1 la C.N. ne-waza U12;

• Cris Felber: locul 2 la C.N. U12.

Antrenorii sportivilor de la Unio sunt Mihaly Terely, Ramona Igna, Attila Pelcz, Doina Czerlau.

“Au fost ani în care am strâns chiar 28 de medalii, chiar 14 de aur. Am pierdut sportivi, se schimbă generațiile, nu avem ce face. În anul care vine vrem să facem cât mai multe rezultate bune însă mai ales pe plan internațional. După 15 ani iată că a venit și unul în care nu am urcat pe podium la campionatele balcanice sau la Cupa Europei. Le transmit tuturor sărbători fericite, un sincer ‹‹La mulți ani!›› cu litere mari”, ne-a declarat Terely.