Membri ai Echipei Multitouchcnme, prezenți la o expoziție internațională din Abu Dhabi

Echipa Multitouchcnme a Colegiului Național ”Mihai Eminescu” a făcut parte din delegația MILSET ROMÂNIA care a participat la EXPO SCIENCE INTERNATIONAL, desfășurat în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi, în perioada 22-28 octombrie 2019, sub patronajul Alteței Sale Șeicul Mansour bin Zayed Al Nahyan.

Acest eveniment, la care au participat peste 2.000 de invitați de pe toate continentele, este concentrat exclusiv pe creativitatea științifică a tinerilor oameni de știință aspiranți din întreaga lume, promovând educația STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică), o abordare modernă, trans și interdisciplinară a cercetării și inovării.

Cererea de competențe STEAM este în creștere și se preconizează că va urma o curbă ascendentă până în 2025. Una dintre concluziile organizatorilor: ,,That’s a wrap! Well done to all delegates for their outstanding contributions and innovative projects showcase at #ESI2019AbuDhabi.”

Echipa Multitouchcnme a fost reprezentată de elevii: Silvia Manoliu și Raul Handrău (clasa a XI A), însoțiți de prof. Dr. GeorgetaCozma, coordonatoarea proiectului și prof. Claudia Pop.

Proiectul prezentat ,,Friendly ArtificialIntelligence -Warctic” sa calificat la concursul național ROSEF 2018, unde a obținut Medalie de Bronz / Premiul III și Mențiune, trecând prin procedura peer-review de către un juriu format din cercetători din diaspora. Tot în 2018, proiectul a obținut Medalia de Bronz la concursul internațional Infomatrix World Final și s-a calificatși la concursul ,,I3F”, care s-a desfășurat în februarie, a.c., în Malang, Indonezia, Proiectul propune design conceptul pentru drone șiroboți, Inteligențe Artificiale Prietenoase, autonome, mobile, cu o configurație modulară, care pot să fie folosite în scopul salvării unor specii pe cale de dispariție sau să amplifice cunoașterea și expertiza oamenilor în diverse domenii ale cunoașterii și vieții.

Ca metodologie de cercetare, am apelat la Biomimicry, îmbinând design-ul inspirat de faună, combinat cu forța tehnologiei, sub semnul metodologiei Transdisciplinarității.

,,Prezența noastră la acest eveniment mondial nu este întâmplătoare, în fapt este dovada anduranței ,,Echipei Multitouchcnme” de aproape 10 ani, care a strâns un palmares bogat în competiții naționale și internaționale. Ceea ce a făcut diferența și a adus plus valoare proiectului calificat este metodologia Transdisciplinarității experimentale pe care construim toate demersurile de cercetare și toate proiectele. Fără a supralicita și fără a-i acorda exclusivitate, consider că Transdisciplinaritatea, prezentă în abordarea STEAM, ar putea fi o soluție a decongestionării sistemului de învățământ românesc, încă puternic osificat în disciplinaritate limitativă. Dincolo de Medaliile de Aur și diplomele acordate, care certifică valoarea proiectului sincron secolului 21, cel mai important aspect îl constituie conectivitatea, șansa pe care elevii și noi, profesorii, am avut-o de a exersa alteritatea, de a interacționa cu ceilalți, într-un autentic spațiu multicultural și multilingvistic. Copiii și noi am avut parte de o experiență fabuloasă, activitățile concrete din spațiul expozițional (prezentarea proiectelor la stand în fața evaluatorilor și a vizitatorilor, conferințe, workshop-uri) fiind completate cu excursii care ne-au pusîn contact cu obiectivele culturale din Abu Dhabi. Regretul mare este că nu am reușit să participăm cu întreaga echipă de proiect”. (Georgeta Cozma).

Echipa de proiect: Computer Art: Patrik Mihalca (XII A) Documentare: Logistică, marketing, PR: Silvia Manoliu, Raul Handrău, Karina Szaumann (XIA). Desen artistic: Maria Carla Ban, Daiana Nemeț (XIC)ș Design 2 D: Laura Dulău (XIC) Imprimare 3D: Antoniu Gavriș (XIIA) Concepție și perspectivă transdisciplinară: prof. Dr. Georgeta Cozma Referenți științifici: prof. Claudia Pop, Liviu Rotaru; ing. Marian Stan (Continental Teves, Frankfurt)

