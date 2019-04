Medicul de la Urgenţă, reclamat de un pensionar sătmărean

Marţi dimineaţă s-a prezentat la sediul redacţiei Informaţia Zilei Gheorghe Gherasim, un cititor al ziarului nostru, pensionar în vârstă de 77 de ani, pentru a ne relata o situaţie neplăcută în care a fost pus duminică seara, în 21 aprilie 2019, când simţindu-se rău, a mers la Urgenţă. Redăm cele sesizate de cititorul nostru:



“Am 77 de ani şi am cotizat la sistemul de sănătate timp de 58 de ani, cât am muncit. Am ajuns să fiu tratat ca o cârpă. Deşi am probleme cardiace, am proteză mecanică, sunt în evidenţa Spitalului Judeţean Satu Mare, secţia Cardiologie, fiind operat pe cord la Institutul Inimii din Cluj, nu apelez la serviciile de urgenţă decât în cazul în care chiar simt că e nevoie. Am avut tensiunea mărită, peste 200, iar duminică seara, la 20.30, am intrat la Urgenţe. Am stat efectiv acolo până noaptea la ora 2, deşi nu mare lucru mi s-a făcut. Reclam atitudinea medicului de gardă, dr. Pop Alexandru, care nu doar că a avut un limbaj jignitor la adresa mea, m-a şi bruscat. Am fost întins pe pat, iar în timpul consultaţiei medicul îmi punea întrebări. I-am răspuns, m-a prins de barbă şi mi-a sucit efectiv capul, probabil iritat că vorbesc spre el. Avea mască şi o putea pune pe faţă, cum puteam să îi răspund fără să suflu spre dânsul? Am stat pe scaun la urgenţe ore în şir şi la un moment dat am întrebat dacă mai trebuie să stau. La per tu mi-a spus medicul să trec la loc şi să aştept cardiologul. Nu mai spun că am primit o fişă de consultaţii din care nu am reuşit să descifrez nimic, mai mult de atât, cred că mi-a dat copia xerox că nu se nici vedea ce scrie pe ea. A doua zi am fost nevoit să caut medicul cardiolog ce îmi recomandase la urgenţă un anumit tratament şi să îl rog să îmi scrie cu pixul pe fişa de la Urgenţe ce medicamente trebuie să iau. M-am simţit umilit şi nu mi se pare normal să fiu astfel tratat. Sunt un om în vârstă, sunt un om îngrijit, medicul de la urgenţă nu ar trebui să ne pună în aceeaşi oală cu beţivii şi drogaţii care ajung pe-acolo frecvent”.