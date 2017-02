Medicii de familie ar putea contracta servicii medicale de îngrijire la domiciliu

Colegiul Medicilor din România solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate să analizeze posibilitatea ca medicii de familie să poată să contracteze servicii medicale de îngrijire la domiciliu, printr-un contract separat de cel pentru furnizarea de servicii deja existent.

„Colegiul Medicilor din România (CMR) solicită Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) analiza posibilităţii de contractare a serviciilor medicale de îngrijire de către cabinetele medicilor de familie cu finanţare din fondurile destinate îngrijirilor medicale la domiciliu”, potrivit procesului verbal încheiat între cele două instituţii.

CMR propune, totodată, ca serviciile medicale de îngrijiri la domiciliu să fie validate fără utilizarea cardului de sănătate, prin similitudine cu serviciile acordate în structurile de urgenţă Unitatea de Primiri Urgenţe/Centrul de Primiri Urgenţe.

De asemenea, reprezentanţii Colegiului Medicilor din România solicită creşterea valorii minim garantate a punctelor per serviciu şi per capita în asistenţa medicală primară şi per seriviciu în asistenţa medicală de specialitate.

Astfel, valoarea minim garantată a punctelor în asistenţa medicală primară, propusă de CMR este de 4,8 lei per capita şi 2,2 lei per serviciu. în asistenţa medicală de specialitate, pentru specialităţi clinice, CMR propune ca plata per serviciu să fie de 2,2 lei.