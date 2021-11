Meciurile de miercuri din Liga Campionilor

Etapa cu numărul 4 din grupele Ligii Campionilor se încheie azi cu alte opt meciuri.

Program:

Ora 19:45

• Milan – Porto (B)

• Real Madrid – Şahtior (D)

Ora 22:00

• Manchester City – Brugge (A)

• Leipzig – PSG (A)

• Liverpool – Atletico (B)

• Sporting – Beşiktaş (C)

• Dortmund – Ajax (C)

• Şerif – Inter (D)

Cele mai importante meciuri se văd în direct pe Digi Sport, Telekom Sport şi Look Sport.