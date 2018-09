Meciuri puternice azi în Liga Campionilor

Miercuri se dispută alte opt meciuri din prima etapă a grupelor Ligii Campionilor la fotbal. Şi acum intră în joc echipe celebre, cotate cu şanse bune la cucerirea titlului sau la calificarea în fazele superioare.

Pe această listă pot fi incluse echipe precum Bayern Munchen, Manchester City, Real Madrid (deţinătoarea trofeului), Manchester United şi Juventus. Din punct de vedere al valorii, derby-ul zilei poate fi considerat meciul Benfica – Bayern.

Programul meciurilor este următorul:

Grupa E

• ora 19:55: Ajax -AEK Atena

• ora 22:00: Benfica – Bayern Munchen

Grupa F

• ora 19:55: Şahtior Doneţk – Hoffenheim

• ora 22:00: Manchester City – Olympique Lyon

Grupa G – ora 22:00

• Real Madrid – AS Roma

• Viktoria Plzen – ŢSKA Moscova

Grupa H – ora 22:00

• Valencia – Juventus

• Young Boys Berna – Manchester United

Cele mai importante meciuri se văd pe canalele Digi Sport, Telekom Sport, Look TV şi Look Plus.