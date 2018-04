Meciuri multe în județ. Program și oficialii delegați

Sâmbătă și duminică avem alte meciuri din fotbalul județean. Din păcate în primul campionat se vor juca doar două meciuri. Liderul din Moftinu Mic își amână debutul în sezonul de primăvară și sunt șanse mari să piardă prima poziție dacă Beltiug va câștiga cu Dorolț.

Din câte știm, terenul Crasnei este impracticabil, motiv pentru care la înțelegerea echipelor s-a amânat meciul.

Altfel, Asociația Județeană de Fotbal Satu Mare a publicat oficialii delegați la meciurile din weekend. Juniorii încep de la ora 15:00, iar seniorii de la ora 17:00. Sunt însă și mai multe excepții. Programul din județ:

Liga 4 Elite (etapa 13)

Duminică, 15 aprilie

• Babța – Orașu Nou (brigadă din Sălaj, observator D. Costin)

• Beltiug – Dorolț (12:30, 14:30, O. Mazilu, S. Neichi, Z. Kopriva, C. Por)

• Moftinu Mic – Negrești (amânat)

• Certeze – Micula (27 mai)

• Lipău – Carei 0-3 (f.j.)

• Doba stă

Liga 4

Seria A (etapa 16)

Sâmbătă, 14 aprilie

Oar – Dumbrava (S. Neichi, D. Orha, E. Pop, Z. Pataki)

Duminică, 15 aprilie

• Păulești – Halmeu (B. Rad, C. Miron, F. Roșu, E. Halici)

• Craidorolț – Livada (Ș. Bathory, Cr. Pop, D. Bonțidean, I. Vigu)

• Lazuri – Vetiș (E. Șimon, I. Bauer, A. Bauer, I. Iuhas)

• Mădăras – Botiz (C. Girati, M. Sician, R. Miclăuș, R. Chioreanu)

• Apa – Medieșu Aurit (S. Raț, C. Zsigrai, A. Boroș, C. Ziman)

• Viile SM – Odoreu (G. Chiorean, F. Moisa, M. Vass, I. Turtureanu)

Seria B (etapa 16)

Sâmbătă, 14 aprilie

• Berveni – Tiream (Ș. Peneghi, T. Kopriva, K. Toth, Z. Torok)

Duminică, 15 aprilie

• Sanislău – Cămin (F. Chiș, M. Ciceu, T. Juhasz, T. Kegyes)

• Foieni – AS Căpleni (A. Peter, A. Ilieș, V. Ardelean, N. Morar)

• Domănești – Santău (14:00, 16:00, R. Pop, M. Coman, S. Petruț, I. Borz)

• F. Căpleni – Ghenci (15:30, 17:30, Ș. Bathory, S. Nagy, D. Jennifer, A Cseh)

• Ciumești – Andrid (K. Szabolcs, A. Reday, Z. Schwarkopf, I. Petz)

• Lucăceni – Pișcolt (C. Rebegea, M. Ciocoi, N. Sălăgean, L. Năstruț)

Liga 5 (etapa 16)

Sâmbătă, 14 aprilie

• Agriș – Dorolț II (brigadă din Maramureș, A. Gherasim)

• Ardud – Moftinu Mare (L. Pop, F. Moisa, N. Sălăgean, A. Maier)

• Crucișor – Urziceni (16:00, M. Mihai, S. Tăbăcaru, L. Lukacs, E. Halici)

Duminică, 15 aprilie

• Supur – Bogdand (A. Hariș, A. Estan, T. Popescu, G. Rus)

• Căuaș – Marna (E. Pop, P. Căliman, A. Bor, Ghe. Șuta)

• Homoroade – Bercu (14:00, Ș. Bărbuș, V. Borza, V. Bâle, Ghe. Dumitraș)

• Turulung – Porumbești (amânat)

• Decebal stă