Meciuri decisive în Europa League

De la ora 22:05 încep joi meciurile decisive pentru calificarea în semifinalele Europa League. Toate vor fi transmise în direct pe diferite posturi din România.



Program meciurilor de joi:

• Marseille – RB Leipzig (în tur 0-1, Telekom 4)

• Salzburg – Lazio (2-4, Look Plus, Telekom 2)

• Sporting – Atl. Madrid (0-2, Pro X, Telekom 1)

• ȚSKA Moscova – Arsenal (1-4, Look TV, Telekom 3)