Meciuri de fotbal în judeţ

Puţine meciuri au mai rămas din sezonul 2018-2019 al fotbalului judeţean. AJF Satu Mare a publicat vineri un program informativ. În primul rând avem Final Four Liga 5, semifinalele campionatului în care se întâlnesc primele două echipe din ambele serii.



Program:

Final Four Liga 5 (semifinale)

Duminică, 9 iunie, ora 15.00

• Olimpia MCMXXI – Bercu (teren Dorolţ, Ş. Bathory, D. Bonţidean, C. Zsigrai, V. Stoica)

• Căuaş – Turţ (teren Căuaş, C. Chiriloaia, S. Petruţ, R. Miclău, R. Mândrean)

Avem şi două jocuri de clasament din Liga a 5-a. Program:

Jocuri clasament şi socializare

Duminică, 9 iunie, ora 16.00

• Homoroade – Urziceni (R. Bogdan, V. Kerekes, A. Estan, I. Vigu)

• Viile SM – Marna (S. Elek, P. Batori, D. Gherman, C. Por)

Iar săptămâna viitoare se dispută sferturile Cupei României, faza pe judeţ.

Sferturile Cupei României, faza judeţeană

Marţi, 11 iunie

1. Carei – Dorolţ (ora 18.00, teren Someşul)

Miercuri, 12 iunie

2. Beltiug – Olimpia MCMXXI (18.00, teren Someşul)

3. Oraşu Nou -Decebal (18.00, teren Dorolţ)

4. F. Căpleni – CSM Satu Mare (ora 18.00, teren Căpleni)

Se joacă într-o singură manşă, iar în semifinale vom avea câştigătoarele meciurilor 1 şi 2, respectiv 3 şi 4.