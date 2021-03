Meciuri cu spectatori la EURO 2020?

În urma unei şedinţe a Comitetului Interministerial EURO 2020, autorităţile române au luat decizii importante referitoare la posibila prezenţă a spectatorilor la meciurile de la EURO 2020.

După ce au fost analizate mai multe scenarii de către membrii Comitetului Interministerial EURO 2020, s-a ajuns la un consens.

Varianta agreată este una care ia în calcul admiterea publicului pe Arena Naţională în limita cotei de 25% din capacitatea totală, adică aproximativ 12.500 de spectatori.

Autorităţile medicale împreună cu cele de asigurare a ordinii publice vor aviza setul de măsuri necesare pentru a oferi siguranţă deplină celor care vor lua loc în tribunele Arenei Naţionale.

Vă reamintim că Arena Naţională din Bucureşti va găzdui 4 partide, 3 din Grupa C şi unul din sferturile de finală.

• 14 iunie, Grupa C: Austria – Macedonia de Nord, de la ora 18:00

• 18 iunie, Grupa C: Ucraina – Macedonia de Nord, de la ora 15:00

• 22 iunie, Grupa C: Ucraina – Austria, de la ora 18:00

• 29 iunie, un meci din optimile de finală, de la ora 21:00