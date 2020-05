Meci online de şah între LPS şi bulgarii de la Veliko Tarnovo

Şahiştii de la LPS Satu Mare susţin în această perioadă de pandemie mai multe turnee online. Profesorul şi antrenorul Cătălin Ardelean ne informează despre noi meciuri.

”Din dorinţa de a le oferi activităţi sahiste variate şi atractive şi celor mai mici din cadrul LPS Satu Mare – secţia şah, am iniţiat mai multe discuţii cu alţi antrenori. Astfel, după meciul de sâmbătă, 23 mai, cu băimărenii (destinat celor mai puţin experimentaţi), urmează alte 2 ore de şah rapid alături de bulgarii din Veliko Tarnovo (pentru cei sub 1.400 Elo). Întâlnirea cu bulgarii este miercuri, 27 mai, între orele 18:30 şi 20:30. De asemenea, luni, 1 iunie, mai mulţi copii sub 1.500 Elo din cadrul LPS Satu Mare îşi vor testa abilităţile cu şahişti din diverse alte ţări în cadrul unui concurs internaţional”, ne anunţă LPS-ul sătmărean.