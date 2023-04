Meci nul între CSM Olimpia şi Gloria Bistriţa

Echipele sătmărene au debutat sâmbătă în faza a doua a Ligii a 3-a.

Circa 1.000 de spectatori au venit să vadă sâmbătă meciul de debut în playoff-ul Ligii 3 la fotbal al echipei CSM Olimpia Satu Mare. Din păcate, suporterii grupării sătmărene nu s-au putut bucura de o victorie pentru că, după un meci fără sare şi piper, fără multe faze de poartă, meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0. A fost un meci nul din multe puncte de vedere, atât pe tabelă cât şi în teren. Fazele de fotbal autentic, doar două în dreptul sătmărenilor, au putut fi numărate pe degetele de la o singură mână, Aşa că se poate spune că rezultatul este unul echitabil. Dar punctul obţinut la Satu Mare avatajează echipa din Bistriţa.

Oaspeţii au dominat teritorial prima parte a meciului profitând şi de largile bulevarde de pe flancurile apărării sătmărene. Dar cu adevărat periculoşi au fost doar o dată când Gondiu a şutat din careu alături de poartă. Sătmărenii s-au văzut aba în finalul reprizei când lovitura de cap a lui Negrea a fost reţinută de portar.

Repriza secundă a avut cam aceeaşi configuraţie, dominare teritorială a oaspeţilor, apărare compactă a sătmărenilor. Pe acest fond ocaziile au fost puţine, una a sătmărenilor când portarul Gloriei a apărat şutul lui Bura şi două a oaspeţilor, la una din ele balonul lovind tansversala porţii lui Anca-Trip.

Una peste alta partida s-a încheiat cu un rezultat de egalitate. O remiză care ajută pe FC Bihor să se distanţeze la patru puncte în fruntea clasamentului după succesul de sâmbătă, 2–0 cu Lotus Felix.

”Punctul obţinut e destul de bun. Suntem la un alt nivel, miza este mai mare. Este adevărat, oaspeţii ne-au dominat tactic şi teritorial, însă băieţii au luptat şi nu au lăsat spaţii adversarului. Mă bucur că am avut mulţi spectatoriialături de noi, le înţeleg oarecum nemulţumirea că nu am atacat mai mult şi că nu am marcat”, a spus după meci antrenorul Tiberiu Csik.

CSM Olimpia: Anca-Trip – Gorban (60 Baior), Negrea, Mureşan, Vădan, Micaş (82, Ziman), Zsiga Ervin (60, Ciul),Bura (82, Bara), Hernando, Mărieş, Süveg (75, Pop Nándor).

Gloria: Bodea – Manolache, Harald,Rus, Copaci, Georgescu, Runcan, Abdul, Stoica, Yahegoo, Gondiu/Trifan, Curtuiuş Luca.

O nouă înfrângere pentru Carei

CSM Victoria Carei s-a întors fără punct din deplasarea de la Jucu. Acolo, sătmărenii au pierdut la limită, scor 0-1. Singurul gol a fost marcat în minutul 3 de către Raul Vitan. Victoria Carei n-a găsit calea spre golul egalizator, astfel că înregistrează un nou eşec în eşalonul al treilea.

Victoria Carei: Mitracica – Negreanu, Bîrle, Tand, Vajda, Tincău, Tillinger, Ardelean, Berindea, Marinaş, Feier/ Chukwuebuka, B. Nyilvan, Dmytro, Popovits, Raţ, Haller.

Playoff

• FC Bihor – Lotus Băile Felix 2-0

• CSM Satu Mare – Gloria Bistriţa 0-0

CLASAMENT

1. FC Bihor 1 1 0 0 2-0 43

2. Gloria Bistriţa 1 0 1 0 0-0 39

3. CSM Satu Mare 1 0 1 0 0-0 39

4. Lotus Felix 1 0 0 1 0-2 27

ETAPA 2

• Lotus Felix – Gloria Bistriţa

• FC Bihor – CSM Satu Mare

Playout

• SCM Zalău – Şimleu Silvaniei 5-1

• Minerul Dej – Victoria Carei 1-0

• S. Marmaţiei – CFR Cluj II 1-0

CLASAMENT

1. SCM Zalău 1 1 0 0 5-1 30

2. Minerul Dej 1 1 0 0 1-0 24

3. CSM Sighet 1 1 0 0 1-0 23

4. CFR Cluj II 1 0 0 1 0-1 16

5. Victoria Carei 1 0 0 1 0-1 14

6. Şimleu 1 0 0 1 1-5 11

ETAPA 2

• Şimleu S. – CFR II

• Victoria Carei – Sighetu M.

• SCM Zalău – Minerul Dej