Meci în deplasare la Sfântu Gheorghe pentru baschetbaliste

Sepsi – CSM Satu Mare, de la ora 19:00

Faza a doua a Ligii Naționale de baschet feminin mai are în program cinci etape după care se va trece la playoff. Prima și ultima poziție din grupa 1-6 pare că vor rămâne cele de dinaintea etapei a 6-a. Sepsi nu mai poate fi ajunsă, iar CSM Satu Mare nu prea mai poate părăsi locul 6. Se dau în continuare lupte pentru locurile 2-3 și 4-5.

CSM Satu Mare joacă miercuri în deplasare la Sepsi Sfântu Gheorghe, am putea să-i spunem un meci de pregătire pentru playoff. Lotului echipei antrenate de Jose Araujo s-a alăturat recent americanca Briyona Canty. Are 24 de ani și evoluează pe postul de pivot. După primele două antrenamente, fetele de la CSM s-au declarat încântate de Briyona și sunt sigure va ajuta echipa în perioada următoare. Mai multe minute ar putea să prindă la Sfântu Gheorghe și Alina Crăciun, proaspăt transferată de la Olimpia Brașov. Indisponibile rămân în continuare Whittington, Ferenczi și Tavic. Totodată, Uiuiu are programat un ultim control după refacere, iar Reed, cu probleme la gleznă a rămas acasă pentru un tratament. La Sfântu Gheorghe, CSM se va putea baza pe: Laza, Olah, Szmutku, Bolba, Baltic, Batey, Crăciun, Canty.

“Un meci cu Sepsi e mereu ca o sărbătoare pentru că întâlnim acolo cea mai bună echipă din campionat și atmosfera e deosebită. Nu uităm că la turneul final al Cupei României fanii gazdelor ne-au susținut, sigur acum va fi altfel, dar jucăm fără presiune și încercăm în rimul rând să trecem peste oboseala acumulată și apoi să facem un meci bun”, ne-a transmis căpitanul Andrea Olah.

Sepsi și CSM Satu Mare s-au întâlnit de trei ori în sezonul 2016-2017, însă de fiecare dată au câștigat fetele antrenate de Zoran Mikes. De altfel, la capitolul confruntări anterioare, Sepsi conduce cu 10-1.

Meciul de la Sfântu Gheorghe va fi arbitrat de Sorin Drugău (Brașov), Marius Epure (Brașov) și Alexandru Sandu (Iași). Comisar: Marian Oprea (Brașov).

Programul etapei a 6-a de miercuri din grupa 1-6:

• Brașov – “U” Cluj-Napoca (17:00)

• CSM Târgoviște – Galați (18:00)

• Sepsi – CSM Satu Mare ( 19:00)

CLASAMENT

1.Sepsi 22/ 1 45

2.CSM Târgoviște 16/ 7 39

3.”U” Cluj-Napoca 15/ 8 38

4.Olimpia Brașov 13/10 36

5.Phoenix Galați 12/11 35

6.CSM Satu Mare 9/14 32