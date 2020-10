Meci extrem de important! Islanda – România, de la ora 21:45

Primul test cu adevărat dificil pentru naţionala României de la venirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a tricolorilor, este meciul cu Islanda, semifinala din playoff-ul de calificare la turneul final a lui Euro 2020. Este un meci care ne va demonstra dacă echipa României are loc la masa naţionalelor puternice din Europa. Sau, în caz de eşec, vom înţelege că locul fotbaliştilor români este în lina a doua sau a treia la nivel de forţă fotbalistică europeană.

Sigur, tricolorii nu trebuie să se sperie. Islanda nu este o echipă foarte puternică, nu are în palmares rezultate care să iasă în evidenţă. Dar insularii au crescut mult în valoare fapt demonstrat la ultimul turneu al Mondialelor, turneu la care Islanda a fost prezenţă iar tricolorii nu. Apoi, dacă lecturăm lotul Islandei vom constata că toţi joacă în campionate cu o valoare destul de ridicată.

Totuşi, puţini sunt cei care joacă la echipe de top. Fotbaliştii care vor reprezenta România nu trebuie însă să se sperie, să fie timoraţi de adversar. Sunt ei înalţi, blonzi, puternici dar cu mingea se descurcă mai greu. Apoi, curajul, determinarea, încrederea în forţele proprii, tehnicitatea, sunt atuuri care pot înclina balanţa în favoarea noastră. În plus, venirea lui Rădoi la cârma naţionalei a adus un suflu nou, o atmosferă propice performanţei. Păcat doar că în acest meci atât de important nu va putea fi folosit Vlad Chiricheş. Căpitanul tricolorilor a suferit o leziune musculară la ultimul meci de campionat şi va lipsi trei săptămâni. Din păcate nici Nedelcearu, cel menit să-l înlocuiască pe Chiricheş, nu va putea juca, ex dinamovistul fiind acum în Grecia unde are de efectuat vizitele medicale pentru noua lui echipă, AEK Atena. În aceste condiţii este posibil ca în centrul defensivei noastre să joace cuplul Burcă-Grigore, primul fiind un cvasidebutant, cu doar un joc pentru tricolori.

Una peste alta meciul trebuie câştigat. Dar, jocul de la Rejkyavik este doar o etapă în drumul spre Euro 2020. În cazul unui succes în Islanda, naţionala României va disputa, pe 12 noiembrie, în deplasare, finala playoff-ului EURO cu Bulgaria sau Ungaria. Şi abia apoi, dacă învingem una dintre acestea două echipe, ne calificăm la Euro 2020.

Formaţiile probabile:

Islanda: Hordur Magnusson (ŢSKA Moscova) – Arnason (Vikingur), R.Sigurdsson (FC Copenhaga), Ingason (PAOK Salonic) – G. Sigurdsson (Everton), Bjarnason (Brescia), J. Gudmundsson (Burnley), M. Anderson (Midtjylland) – Finnbogason (Augsburg), Bodvarsson (Millwall).

România: Tătăruşanu – Hanca, Burcă, Dr. Grigore, Bancu – Creţu, Maxim, Răzvan Marin, Stanciu – Deac, Alibec.

Partida va fi arbitrată de o brigadă din Slovenia, condusă de Damir Skomina (44 de ani). Centralul sloven, desemnat arbitrul anului în 2019, va fi ajutat de asistenţii Jure Praprotnik şi Robert Vukan.

Meciul Islanda – România va începe la ora 21:45 şi va fi televizat în direct de PRO TV.