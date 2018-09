Meci decisiv pentru tricolorii mici în drumul spre Euro 2019

România – Bosnia, marţi, ora 19, în direct la PRO X

Naţionala de tineret sub 21 de ani a României este aproape de a egala cel mai bun parcurs de la Revoluţie încoace. România s-a calificat o singură dată la un turneu final de Campionat European sub 21 de ani. S-a întâmplat în 1998 când, sub comanda lui Victor Piţurcă, tricolorii izbuteau opt meciuri cu tot atâtea victorii. Islanda, Irlanda, Lituania şi Macedonia au fost victimele tricolorilor mici înaintea turneului final găzduit apoi de România.

Generaţia actuală pregătită acum de Mirel Rădoi are până acum şapte meciuri consecutive fără înfrângere: 2-0 cu Liechtenstein (d), 3-1 cu Bosnia (d), 1-1 (a) şi 2-0 (d) cu Elveţia, 1-1 (a) şi 2-1 (d) cu Portugalia, 0-0 (d) cu |ara Galilor. O victorie în meciul de azi ar rezolva, practic, calificarea la turneul final de la anul din Italia.

România întâlneşte Bosnia, de la ora 19, pe stadionul Academiei Hagi de la Ovidiu. Meciul este transmis în direct de PRO X. Din lot face parte şi sătmăreanul Adrian Rus.