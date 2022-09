Mbappe, Ronaldo şi Messi câştigă cel mai bine

Cei mai bine plătiţi jucători de fotbal ai planetei au câştigat aproximativ 630 de milioane de dolari în anul 2022. În primii 10 clasaţi, echipa cu cele mai multe prezenţe este PSG, ai cărei jucători reprezintă tripleta ofensivă Mbappe, Messi, Neymar.

Francezul care şi-a reînnoit contractul anul acesta l-a trimis în fruntea clasamentului, câştigând 125 de milioane de dolari pe an. Doar Cristiano Ronaldo se clasează între cei 3, fiind pe locul doi, cu 113 milioane de dolari, Messi şi Neymar câştigând 100, respectiv 91 de milioane de dolari pe an. Singurul jucător prezent în topul cel mai bine plătiţi fotbalişti care nu joacă în Europa este Andres Iniesta, spaniolul câştigând 30 de milioane pe an la echipa japoneză Vissel Kobe, clasându-se pe locul al 7-lea al clasamentului, după cum urmează:

1. Kylian Mbappe (PSG) -125 de milioane de dolari

2. Cristiano Ronaldo (Manchester United) -113

3. Lionel Messi (PSG) -110

4. Neymar (PSG) -91

5. Mohamed Salah (Liverpool) -39.5

6. Eden Hazard (Real Madrid) -32.5

7. Andres Iniesta (Vissel Kobe) -30

8. Raheem Sterling (Chelsea) -29.4

9. Kevin de Bruyne (Manchester City) -29

10. Antoine Griezmann (Atletico Madrid) -27.5