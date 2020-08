Maxim s-a despărţit de Mainz

Alexandru Maxim (30 de ani) şi-a reziliat contractul valabil încă un an cu formaţia Mainz din Bundesliga. Românul urmează să semneze o înţelegere pe două sezoane cu Gaziantep, formaţia pregătită de Marius Şumudică.

Maxim va semna un contract pe două sezoane cu Gaziantep, formaţie la care a evoluat, sub formă de împrumut, în ultimul an. Maxim a jucat 15 meciuri pentryGaziantep, a dat 7 goluri şi 2 pase decisive. El va avea avea un salariu de aproximativ 1 milion de euro pe an.