Max Verstappen îl bate pe Lewis Hamilton la Abu Dhabi şi ia titlul de campion mondial

Finalul sezonului 2021 de Formula 1 a fost unul extrem de spectaculos şi tensionat. După atâtea curse, în startul Marelui Premiu de la Abu Dhabi s-a pornit cu punctaj egal între primii doi clasaţi de la general. Iar campionul anului s-a decis în ultimul tur, după mai multe evenimente neprevăzute.

Conform Digi Sport, punctul culminant a avut loc în turul 53. „Mâna destinului” a făcut ca Nicholas Latifi (Williams) să joace un rol crucial, după ce a intrat în parapet şi a fost nevoie ca safety-car-ul să intre pe circuit, din cauza bucăţilor de monopost împrăştiate pe pistă. Pentru că nu sunt permise depăşirile pe perioada safety-car-ului, plus că viteza trebuie redusă cu 40 la sută, a fost momentul în care Hamilton a conştientizat că lupta la titlul mondial poate fi dată peste cap, iar reacţia sa a spus totul: „E incredibil, frate!” Steagul galben s-a ridicat în ultimul tur, când Hamilton era lider. Verstappen a profitat imediat de pneurile soft pe care le avea şi care aveau aderenţă mai bună decât cele medii ale lui Hamilton, nu a mai aşteptat liniile drepte de viteză şi l-a depăşit pe britanic în virajul 5.

Verstappen a trecut primul linia de sosire şi astfel devine primul olandez campion mondial la Formula 1.

„Este incredibil, încă am crampe, am avut o oportunitate mare în ultimul tur, este nebunesc. În sfârşit am avut şi eu parte de puţin noroc. Îmi iubesc echipa, sunt atât de fericit! Obiectivul nostru era să câştigăm acest titlu, iar acum am reuşit asta, e incredibil. Speri întotdeauna să câştigi, să ţi se cânte imnul, să fiu aici să mi se spună că sunt campion mondial… este incredibil. În toţi aceşti ani am călătorit gândindu-ne la acest obiectiv, iar acum suntem cu toţii aici. Mi-am pierdut vocea. Susţinerea oamenilor a fost fantastică. Am avut emoţii, dar pe tot parcursul cursei am încercat să rămân aproape. Miracolele se întâmplă! Lewis e un adversar foarte dur, iar anul viitor va reveni şi ne face iar viaţa grea”, a spus Max Verstappen după cursa dramatică de la Abu Dhabi.

Top 10 general

1. Max Verstappen (Red Bull) 395.5p

2. Lewis Hamilton (Mercedes) 387.5

3. Valtteri Bottas (Mercedes) 226

4. Sergio Perez (Red Bull Racing) 190

5. Carlos Sainz (Ferrari) 164.5

6. Lando Norris (McLaren) 160

7. Charles Leclerc (Ferrari) 159

8. Daniel Ricciardo (McLaren) 115

9. Pierre Gasly (AlphaTauri) 110

10. Fernando Alonso (Alpine) 81