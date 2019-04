Matrioşka sufletului feminin: “Janna”

Sosirea unei echipe de tineri regizori ruşi într-un workshop intensiv la Teatrul de Nord vara trecută s-a dovedit un experiment fertil, din care s-a născut un spectacol bun, pe cât de modern ca realizare, pe atât de atemporal ca temă şi mesaj, care îi oferă Adrianei Vaida un rol principal pe care-l aştepta de mult şi care o valorifică din plin.

“Janna” este o piesă de mare succes în Rusia, scrisă de Iaroslava Pulinovici şi tradusă în româneşte, cu talent şi empatie, de Raluca Rădulescu. La Satu Mare s-a ocupat de punerea ei în scenă regizorul Dumitru Acriş, originar din Republica Moldova, stabilit la Moscova, cu multă experienţă ca actor şi studii regizorale eminente. O dovadă în plus a valorii sale o reprezintă faptul că următorul său proiect e un monument al dramaturgiei universale: “Faust” de Goethe.

“Ciorna” realizată în vară în săptămâna petrecută la Satu Mare alături de colegii pregătiţi de Oleg Loevski a fost apreciată de public şi primită cu interes de trupă. Acum, văzând spectacolul în toată splendoarea sa austeră, am porni de la un titlu al lui Shakespeare: “Zadarnicele chinuri ale dragostei”. Perechea pe care Acriş o plasează în fundul scenei şi care se sărută timp de aproape două ore (lucru de care Ioana Cheregi şi Andrei Stan nu se plâng prea tare) aşează drama Jannei, femeie “de succes” cu sufletul făcut franjuri, în contextul proverbialului “vis ferice de iubire”, mereu eludat.

E foarte rusesc dezmăţul ce-o înconjoară pe Janna, ca un balet infernal, şi nimic din tot ce populează imensul pustiu al scenei nu îi alină aleanul. Anii trec, amantul mai tânăr o părăseşte făcând un copil cu o pipiţă, un tip din aceeaşi generaţie se dovedeşte mai crizat ca ea, subordonatele-s superficiale, amintirile nu-i dau pace, iar Jannele din trecut ies la iveală din sufletul ei ca păpuşile tot mai mici dintr-o matrioşka. Până la urmă, cu viclenie utilă, femeia va deveni mamă adoptivă, vindecându-şi, sperăm toţi, umbrele trecutului.

Adriana Vaida face un rol aproape tragic. Sub veselia şi libidoul de faţadă erupe tot mai tare neîmplinirea, iar jocul actriţei topeşte măştile prin priviri şi zâmbete amare, fără urmă de forţare. Tot ce se întâmplă în scenă gravitează în jurul ei ca nişte planete nebune înconjurând un soare furtunos. Vlad Mureşan şi Crina Andriucă sunt modele paroxistice de tinereţe exaltată, Radu Botar întinde coarda emoţiilor, gata s-o rupă, într-un monolog care ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Anca Similar şi Lucia Racşan (ce surprizâ!) evocă două moduri diferite ale ruinei feminine, iar ipostazele din trecut ale Jannei (Dorina Nemeş, Roxana Fânaţă) descâlcesc mecanismele abuzului masculin (întruchipat cu forţă de Cătălin Mareş şi Ciprian Vultur). Micuţa Maya Katerina Pop aduce inocenţa în scenă ca o speranţă pe fundul cutiei Pandorei. Yvette Princz joacă o mamă amuţită, iar Sorin Oros aduce un plus de emoţie în scena plină de resemnare din cimitir.

Nu e un spectacol simplu, dar merită efortul de a-l recepta şi a-i înţelege substraturile. De văzut cum va creşte.