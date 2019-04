Maşinile nefuncţionale aflate pe spaţiul public ar trebui îndepărtate

Adesea primim la redacţie semnale de la cititori cu privire la amenzile care li se aplică fie pentru depăşirea timpului de staţionare, fie pentru lipsa tichetului de parcare.

Zilele trecute, un cititor din comuna Halmeu ne spunea: „Eu am impresia că sunt ţinta agenţilor celor care circulă pe diversele străzi ale reşedinţei de judeţ pentru a verifica cine are sau nu are tichet de parcare. Cu ceva timp în urmă am primt acasă o scrisoare prin care sunt întrebat cine a fost la volanul maşinii mele într-una din zilele anului 2016. Este strigător la cer faptul că sunt contactat la trei ani după comiterea unei contravenţii, dacă ea se confirmă cu probe. Chiar nu am cum să-mi amintesc acest amănunt. Autoturismul este condus de mai mulţi membri ai familiei. Este ciudat că pe mine m-au găsit să mă întrebe, în vreme ce în Centrul Noul al municipiului Satu Mare, sunt mai multe autoturisme care par abandonate. De luni de zile, poate chiar de ani de zile, asemenea maşini stau nemişcate, în vreme ce altele nu au unde să parcheze, iar apoi sunt supuse unei terori psihologice. Cred că pentru a ne face şi nouă loc în anumite parcări, cei care caută contravenienţii, ar fi bine să se ocupe de persoanele care uită luni de zile de faptul că au maşină, dar scapă fără amenzi. Oare chiar există la nivelul reşedinţei de judeţ dorinţa de a reglementa această situaţie? Dacă da, primul pas cred că ar trebui făcut în sensul eliberării acelor locuri de parcare ocupate probabil de autoturisme nefuncţionale. Chiar nu aş crede că este vorba despre maşini abandonate”.