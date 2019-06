Maşină vandalizată vineri seara pe o stradă din Satu Mare

Vineri seara, sătmăreanca Mariana Chiş a avut parte de un eveniment cât se poate de neplăcut. La ora 20 a parcat pe strada Andrei Mureşanu din municipiu şi după 20 de minute, cât a lipsit de lângă maşină, şi-a găsit automobilul vandalizat.



“Nu am păţit în viaţa mea aşa ceva. Vreau să trag un semnal de alarmă, să nu păţească şi alţii ca mine. Am parcat regulamentar, nu am blocat vreo cale de acces, nu am blocat intrarea în curtea vreunei case, ci am lăsat-o frumos parcată, ca alţii, pe strada Andrei Mureşanu.

Am intrat în salonul de cosmetică şi nu am stat mai mult de 20 de minute. La ieşire am găsit-o vandalizată, cu ambele oglinzi rupte, distruse, uşa şi geamul de la şofer lovite cu un obiect contondent, cel mai probabil folosit de autor sau autori şi la spargerea oglinzilor. Au dat cu sete în maşină şi la o oră la care e încă lumină afară. Am anunţat poliţia, în zonă nu sunt camere de filmat şi e interesant că nimeni nu a auzit nimic, ori să spargi aşa o maşină faci ceva zgomot. Tot ciudat îmi pare că e o stradă destul de circulată şi totuşi nimeni nu a observat nimic”, ne-a spus Mariana Chiş.