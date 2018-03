Mărţişoare confecţionate de elevii Colegiului Economic

În spiritul zilei de 1 Martie, la Colegiul Economic Gheorghe Dragoş, a fost organizată o Expoziţie-concurs de mărţişoare, coordonată de profesoarele Bran Violeta şi Mezat Lavinia. La amenajarea expoziţiei au participat elevi din clasele a-IX- B, a- IX-a C, a IX-a F, a IX-a G, a IX-a H, a X-a A, a X-a C, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a F, a XI-a G, a XII-a B.



Elevii avut astfel ocazia să îmbine creativitatea cu altruismul, deoarece, după jurizarea mărţişoarelor, acestea au fost dăruite doamnelor de la Căminului de bătrâni din Satu Mare.

Juriul format din profesoarele Crişan Angela, Pop Alina, Maxim Cristina şi Sabo Mihaela au preciat estetica, originalitatea şi cromatica mărţişoarelor expuse, locul I fiind obţinut de clasa a IX-a H, premiată cu un delicios tort, preparat în atelierul colegiului. Locul II a fost ocupat de clasa a XI-a A, iar locul III de clasa a XI-a G.

Însă, cea mai mare satisfacţie a elevilor a fost bucuria exprimată de rezidenţii Centrului de bătrâni, cărora elevii le-au promis că vor reveni pentru a desfăşura şi alte activităţi interesante.

Informaţiile ne-au fost comunicate de profesoara Violeta Bran.