Marți, etapa cea mai lungă de la Raliul Dakar

După tragedia de duminică de la Dakar, organizatorii au anulat etapa a 8-a de luni pentru clasele moto și quad. Raliul Dakar continuă marți cu etapa a 9-a, pe traseul Wadi Al Dawasir – Haradh. Este cea mai lungă etapă de la actuala ediție din Arabia Saudită. Piloții vor parcurge 891 de kilometri, din care 415 îi va reprezenta proba specială. În clasamentul general Emanuel Gyenes ocupă locul 31, iar la clasa Malle Moto este lider cu un avantaj de peste o oră față de ocupanții locurilor 2 și 3, ambii din Franța.

”O zi in care am mers cu o medie de peste 100 de km/h, motocicleta nu a mers mai mult de 160 -170 de km/h în nisip, dar am făcut un timp bun. La km 270 am văzut un motociclist de la Hero cazut. Erau deja la sol elicopterele, i-am văzut și motocicleta lui Toby Price. Eu mi-am continuat drumul și la finiș am aflat despre ce pilot era vorba și ce s-a întâmplat exact. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat astăzi. Paulo Goncalves era un pilot talentat, cu foarte multă experiență. A terminat un Dakar și pe locul doi. Îmi pare foarte rău”, a declarat Mani Gyenes după etapa de duminică. Amintim că în etapa de duminică portughezul Paulo Goncalves a căzut cu motocicleta și a decedat.

Programul rămas de la Dakar:

Etapa 9, 14 ianuarie: Wadi Al Dawasir – Haradh (891, 415)

Etapa 10, 15 ianuarie: Haradh – Shubaytah (608, 534)

Etapa 11, 16 ianuarie: Shubaytah – Haradh (744, 379)

Etapa 12, 17 ianuarie: Haradh – Qiddiya (447, 374)