Marius Lăcătuş este invitat la Olimpiada Naţională la fotbal, băieţi de gimnaziu, de la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş

Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar, etapa finală la fotbal băieţi de gimnaziu, se va desfăşura la Liceul Teoretic Negreşti-Oaş, în perioada 19 – 22 mai, unde se vor întâlni cele mai bune opt echipe din ţară, după cum a precizat directorul instituţiei de învăţământ negreştean, prof. Viorel Bud.Liceul a fost desemnat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare să organizeze această etapă a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar la fotbal băieţi, gimnaziu.

Pregătirile de la unitatea de învăţământ au început chiar înainte ca Liceul să fie desemnat ca locaţie pentru desfăşurare, fiindcă instituţia are întotdeauna în derulare diferite lucrări de reparaţii, sau îmbunătăţiri, tocmai din dorinţa de a arăta mereu impecabil, ne-a mai mărturisit directorul Viorel Bud.

Mari personalităţi sunt invitate la acest eveniment sportiv de mare însemnătate

Conducerea Liceului a mai precizat că îşi doreşte să aducă mari personalităţi ale sportului românesc la acest liceu, cu ocazia olimpiadei naţionale, pentru a servi drept exemplu pentru elevii din Ţara Oaşului, dar nu numai. Este vorba, în primul rând, despre Marius Lăcătuş, o legendă a fotbalului românesc, care este cunoscut de toţi românii ca fiind un geniu al acestui sport, prin intermediul performanţelor realizate, împreună cu echipa Steaua.

„Acum doi ani am organizat etapa finală la fotbal, băieţi de liceu. Acum trei ani, am organizat etapa finală la olimpiada naţională la matematică. Deci suntem bunicei, în sensul acesta şie şi motivul pentru care am fost desemnaţi. Pentru că sunt mii de şcoli în ţara aceasta, şi dacă ne-au desemnat pe noi, înseamnă că va fi ceva formidabil.

Nu ştiu dacă aţi auzit sau nu, dar Marius Lăcătuş, emblema Clubului Steaua, cândva, este aşteptat la Negreşti-Oaş. Eu am de gând să-l invit aici la noi. Ne-am gândit să invităm şi persosnalităţi din lumea sportului.

Suntem în prezent în tratative şi sperăm să avem succes cu iniţiativa noastră.

Acuma noi suntem în tratative. Mai ales că a mai fost pe aici, îi place şi pălinca… Primul pas l-am făcut deja”, a precizat directorul Viorel Bud.

Lucrări care se fac în pregătirea olimpiadei

Lucrările pentru olimpiadele anterioare au presupus schimbarea înfăţişării liceului, după cum a mai explicat profesorul Viorel Bud. Este vorba despre schimbarea înfăţişării instituţiei de învăţământ, dar şi a bazelor sportive, care au fost aduse la cele mai înalte nivele.

„Copiii sunt deosebiţi, sunt dornici de mişcare, dar ca peste tot este nevoie de catalizatorul care să-i îndrume spre performanţă, pentru a-şi atinge nivelul cel mai înalt al calităţilor, talentelor pe care le deţin.

În prezent, avem copii care concurează la celelalte olimpiade şcolare, deci sunt implicaţi în activităţi destule, şi nu este vorba numai despre sport. La toate olimpiadele, colegii mei lucrează împreună cu elevii şi avem rezultate.

Se aşteaptă de la noi lucruri mari şi putem să le realizăm”, a mai menţionat prof. Viorel Bud.