Marius Curileac: Satu Mare merită să aibă o echipă în Liga 2

El este noul portar de la CSM Satu Mare

Invitatul emisiunii Panoramic Sportiv din această săptămână a fost Marius Vasile Curileac, fost portar al mai multor echipe divizionare din România, inclusiv din Liga 1. Din discuţiile purtate cu Marius Curileac pe parcursul emisiunii am spicuit câteva din cele mai interesante declaraţii ale lui.

Pentru mulţi, inclusiv pentru mine, Marius Curileac reprezintă o necunoscută. Ai apărut de undeva, practic din necunoscut, de la o echipă de judeţ din Satu Mare, ajungând apoi să aperi poarta unor echipe din Liga 1. Spune-ne câte ceva despre tine.

Mare lucru nu este de spus din punctul meu de vedere. N-am fost un mare portar, n-am bătut la porţile naţionalei. Dar pe unde am fost am încercat, chiar am reuşit, să-mi fac datoria.

Totuşi a existat un început…

Ca orice sătmărean iubitor de fotbal, am început la Olimpia. Am evoluat pe perioada junioratului la Olimpia Satu Mare pe vremea în care juca în fosta Divizie B, antrenor fiindu-mi regretatul Nicu Marcu. Odată încheiată perioada junioratului am fost împrumutat la Samobil, o echipă bună din campionatul judeţean. Şi, vreau să precizez asta, la Samobil l-am avut antrenor pe Sorin Petric.

Şi cum ai ajuns să faci pasul spre fotbalul mare?

În perioada respectivă am fost remarcat de Zoltan Ritli, care era antrenor la Oaşul Negreşti. El a încercat să mă ducă la Oaşul şi am şi efectuat un stagiu de pregătire cu echipa din Negreşti. Din păcate nu am găsit înţelegere la conducerea de atunci a Olimpiei şi transferul meu la echipa din Negreşti a căzut. După ceva vreme însă, în 2004, am dat probe la CFR Cluj. Cei de acolo m-au vrut, am fost înregimentat la echipă, dar am fost împrumutat succesiv, mai mulţi ani, la Unirea Dej, Unirea Alba Iulia, Cetate Suceava, Cîmpia Turzii, Sportul Snagov etc.

Apoi…

În 2011 am ajuns la FC Botoşani, echipă la care am evoluat patru sezoane şi la care m-am simţit cel mai bine. Am amintiri foarte frumoase din acea perioadă din toate punctele de vedere. În 2013 am promovat în Liga 1, eu fiind titular o bună perioadă. Tot aici am cunoscut o fată minunată cu care m-am şi căsătorit. Apoi a venit şi un copil, o fetiţă dulce, bucuria vieţii noastre. În concluzie, Botoşaniul a contat foarte mult în viaţa mea.

Au urmat apoi momente mai puţin plăcute în carieră.

În 2015 am acceptat oferta celor de la Chiajna. Din păcate, cu câteva zile înainte de a începe campionatul, m-am accidentat grav, suferind o ruptură de tendon achilian. Ruptura a necesitat două operaţii, eu fiind indisponibil aproximativ 10 luni. Din fericire cei de la Concordia s-au comportat impecabil cu mine şi mi-au înregistrat contractul la FRF şi s-au achitat de obligaţiile financiare.

Ai ajuns apoi la Poli Timişoara.

Într-un moment greu când echipa a început sezonul în Liga 1 cu un minus de 14 puncte. Cu toate acestea, eu fiind titular în bună parte din meciuri, am reuşit performanţa incredibilă de a ne salva de la retrogradare. Din păcate situaţia financiară a clubului s-a înrăutăţit şi în sezonul următor am retrogradat, iar o parte din jucători au plecat. Eu am rămas în lot fiind considerat drept gaj pentru unele datorii ale clubului.

Dar ai ajuns acum la Satu Mare.

Mi-am dorit foarte mult să mă întorc acasă. A venit apoi şi propunerea lui Zoltan Ritli pe care am considerat-o tentantă. După ce mi-am rezolvat problemele juridice cu ACS Poli, am semnat cu CSM Olimpia. Deocamdată, până în vară, cu opţiune de prelungire. Sper să pun umărul la promovarea echipei în Liga 3 şi, de ce nu, în Liga 2. Cred, fără să exagerez, că Satu Mare merită să aibă o echipă în Liga 2. Eu nici nu pot să-mi imaginez oraşul nostru, oraşul meu, fără o echipă de fotbal cel puţin de Liga 2. Îmi amintesc că atunci când am început eu fotbalul Olimpia tocmai promovase în Divizia A. Vremuri foarte frumoase. Poate vom mai trăi asemenea momente.

