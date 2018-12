Marian Vanghelie îşi face un PSD al lui

Marian Vanghelie a declarat, la Curtea de Apel Bucureşti, unde se judecă o contestaţie a DNA împotriva controlului judiciar, despre amnistie şi graţiere şi despre lansarea noii lui formaţiuni politice, Partidul Social Democrat Independent, ce va fi unul de stânga în care se „vor regăsi muncitorii”.

DNA a contestat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti decizia instanţei inferioare, care a hotărât să îi ridice lui Marian Vanghelie măsura preventivă a controlului judiciar, instituită în dosarul în care a fost acuzat că ar fi primit foloase necuvenite de 30 de milioane de euro pe vremea când era primar al Sectorului 5.

Fost lider PSD Bucureşti, Vanghelie a vorbit despre planurile lui în politică: „O secundă nu am încetat să spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din ţară, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotărâri, dar m-am întors. Vreau să mă bat, de aceea am făcut şi acest partid a cărui lansare o să o facem în luna ianuarie. Va fi un partid de stânga, la stânga PSD-ului, stânga naţionalistă, în sensul cel mai coerent al lucrurilor, în sens pozitiv”.