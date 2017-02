Marian Petrache ar fi primit sejururi la Monte Carlo şi Saint Moritz, dar şi 10.000 euro pentru PNL

Procurorii DNA anunţă, printr-un comunicat de presă, că preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Marian Petrache, este suspectat că a primit foloase necuvenite de la un primar, constând în achitarea unor sejururi în Monte Carlo şi Saint Moritz şi în remiterea a 10.000 euro pentru partid.

Faptele de care este acuzat Marian Petrache ar fi fost comise în calitate de secretar de stat în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi preşedinte al organizaţiei judeţene a unei formaţiuni politice, acesta fiind acuzat de luare de mită şi şantaj, anunţă DNA într-un comunicat de presă, citat de mediafax.

Potrivit sursei citate „în cursul anului 2008, inculpatul Petrache Marian, în calităţile menţionate mai sus, în schimbul neîndeplinirii atribuţiilor legale, a primit de la primarul unei comune din judeţul Ilfov (martor în cauză) foloase necuvenite ce au constat în achitarea contravalorii unor sejururi în Monte Carlo ( 17.681,84 lei) şi în Saint Moritz (39.625,67 lei). De asemenea, la solicitarea inculpatului, martorul a plătit organizaţiei politice, suma de 10.000 euro, fără să primească vreun document justificativ pentru banii respectivi. Foloasele necuvenite au fost obţinute de inculpatul Petrache Marian prin constrângerea martorului, pentru ca primul să nu dispună subalternului său, prefectul judeţului Ilfov, emiterea ordinului de întrerupere a mandatului de primar. Anterior, pentru a-şi înmatricula un autoturism în Bucureşti, primarul şi-a schimbat domiciliul, aspect care ar fi constituit un motiv de încetare a mandatului”.

Marian Petrache a mers, vineri dimineaţa, la sediul DNA pentru a lua la cunoştinţă acuzaţiile procurorilor. Informaţia referitoare la cercetări a venit chiar de la preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, care a anunţat că în urma anchetei va demisiona din toate funcţiile pe care le are în partid, ceea ce s-a şi întâmplat în cursul zilei de vineri.

„Acum nouă ani, primarul de la Jilava şi-a schimbat buletinul pe Bucureşti, după ce a ieşit primar, şi stiţi că dacă îţi schimbi buletinul pierzi mandatul de primar. S-a dus la prefect să nu-l demită. Spune că l-am şantajat după aia eu ca să nu spun că si-a schimbat buletinul două zile. Aş fi primit o excursie la Monte Carlo. El mi-a plătit că el mi-a cumpărat biletul prin ordin. Am fost la Monte Carlo. E arestat, e condamnat. Cum să îmi şantajez eu propriul primar? Demisionez din funcţiile pe care le am in partid. Sunt ales la Consiliu Judeţean, nu am de ce să demisionez”, a declarat Marian Petrache după ce a luat la cunoştinţă acuzaţiile.