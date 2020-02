Maria Guleghina va apărea în premiera ”Turandot“ la București

Soprana Maria Guleghina a fost invitată, sâmbătă, 8 februarie, într-un concert condus de italianul Alberto Veronesi, pe care Opera Naţională Bucureşti (ONB) i l-a dedicat. Joi, 13 februarie, celebra soprană născută în Odessa va interpreta rolul titular în premiera „Turandot” de Giacomo Puccini, în calitate de invitată extraordinară. Premiera „Turandot” va mai fi reprezentată vineri şi duminică, cu alte distribuţii, pe scena ONB.

Maria Guleghina este considerată una dintre cele mai importante soprane dramatice din lume, singura care până în prezent a interpretat roluri titulare în 16 producţii la Teatro alla Scala, inclusiv „Manon Lescaut” şi „Tosca” de Giacomo Puccini, „I Due Foscari”, „Un Ballo din Maschera” şi „Macbeth” de Giuseppe Verdi etc. Din 1991 şi până în prezent soprana are peste 160 de apariţii la Metropolitan Opera din New York în opere precum „Aida”, „Macbeth”, „Nabucco” – Giuseppe Verdi, „Turandot” şi „Tosca” de Giacomo Puccini, „Norma” de Vincenzo Bellini, „Adriana Lecouvreur” de Francesco Cilea, „Andrea Chenier” de Umberto Giordano, „Dama de pica” de Piotr Ilici Ceaikovski, „Cavalleria Rusticana” de Pietro Mascagni, „Sly” de Ermanno Wolf-Ferrari etc.

Soprana Maria Guleghina este laureată a numeroase premii şi distinctii precum: Premiul Puccini 2009 – pentru cea mai buna performanta intr-un rol puccinian, Premiul Giovanni Zanatello pentru debutul sau la Arena din Verona, Medalia de aur Maria Zamboni, Medalia de aur din 1999 la Festivalul de la Osaka, premiul Bellini 2001, premiul Arte e Operosita nel mondo de la Milano,etc. Repertoriul recent include recitaluri, turnee si roluri ca: Abigaille din „Nabucco” de Giuseppe Verdi la Deutsche Oper Berlin, Minnie din „La Fanciulla del West” si Tosca de Giacomo Puccini la Torre del Lago si Turandot la Teatro Colon din Buenos Aires, Opera din Sofia, Teatrul Mariinsky, un recital de mare anvergura la Carnegie Hall din New York si un turneu de concerte in Rusia. De amintit in categoria de succese este şi recentul debut din repertoriul wagnerian, cu rolul lui Kundry din opera „Parsifal” pe care l-a interpretat sub bagheta lui Valery Gergiev la Teatrul Mariinsky si Constantin Trinks la Opera Nationala din Sofia – pentru care a fost foarte apreciata.