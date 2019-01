Marele poet naţional Mihai Eminescu, sărbătorit la Şcoala “Grigore Moisil”

Şcoala Gimnazială “Grigore Moisil” din municipiul Satu Mare a desfăşurat o acţiune dedicată luceafărului versului românesc, Mihai Eminescu. Muzica, dansul şi poezia i-au reunit pe elevii şcolii într-un spectacol pregătit cu suflet şi coordonat de Loredana Ruba, învăţătoare în cadrul unităţii de învăţământ.

Evenimentul a reprezentat totodată un aspect important al proiectului eTwinning în care Şcoala “Grigore Moisil” colaborează cu instituţii de învăţământ din Serbia, Franţa, Letonia, Turcia, Grecia şi Polonia.

O mare provocare pentru toate cadrele didactice

Despre scopul acestei colaborări ne-a spus mai multe Claudiu Mondici, directorul Şcolii “Grigore Moisil”: “Lumea didactică din zona proiectelor eTwinning reprezintă o mare provocare pentru toate cadrele didactice şi un beneficiu în sensul colaborării cu cele 6 ţări partenere. În acest an am reuşit să candidăm pentru a deveni şcoală eTwinning.

Proiectul de azi, dedicat poetului naţional, se va depune pe platforma online.”

Îmbunătăţirea calităţii actului educaţional

Cadrele didactice doresc să amelioreze calitatea actului educaţional prin familiarizarea cu sistemele de învăţământ din ţările partenere în proiect şi aplicarea la clasă a cunoştinţelor obţinute. De asemenea, fiecare ţară implicată are un proiect tematic. În cadrul eTwinning, elevii de la Şcoala “Grigore Moisil” sunt implicaţi de aproximativ un an în proiectul “Birds” (“Păsări”) derulat sub atenţia Loredanei Ruba. Prin intermediul “Birds”, elevii învaţă mai multe despre păsări fie prin cercetare proprie, fie prin informaţiile puse la dispoziţie de cadrele didactice.

Proiectele pentru eTwinning sunt realizate, de regulă, între două şcoli, însă este posibilă şi implicarea mai multor instituţii şcolare.

Ele pot fi proiecte pe discipline de studiu, dar şi transdisciplinare.