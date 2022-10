Marea majoritate a gazelor cumpărate din Marea Neagră vor fi furnizate consumatorilor români

Marea majoritate a gazelor cumpărate din Marea Neagră vor fi furnizate către consumatorii români şi doar surplusul va fi exportat, a afirmat, luni, 3 octombrie, Eric Stab, CEO al Engie România, în cadrul conferinţei „Provocări în criza energetică”.

„În noiembrie 2018, Engie a semnat pe 10 ani contract cu Black Sea Oil and Gas, pentru că suntem un furnizor mare din România. Fără acest contract, investitorii nu ar fi luat decizia finală de investiţie în acel proiect, proiectul nu ar fi fost implementat şi nu am fi văzut acest gaz pe piaţă”, a spus Stab. Dacă Engie nu şi-ar fi luat acel risc în 2018, acest gaz nu ar fi curs astăzi, a subliniat el.

„Dacă va fi suficientă cerere, gazul va merge la consumatorii români. Dacă nu va fi cerere în România, singura soluţie este să îl exportăm, dar marea majoritate a gazelor va rămâne aici în România”, a mai spus reprezentantul Engie în conferinţa organizată de Profit.ro.

Potrivit unui comunicat din 20 noiembrie 2018, Black Sea Oil and Gas (şi partenerii săi de la acea dată) au semnat cu Engie un acord pentru livrarea de gaze naturale din Proiectul Dezvoltare Gaze Naturale Midia (MGD), pe o perioadă de minimum 10 ani, în conformitate cu legislaţia românească.