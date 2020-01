Marcel Ciolacu anunță că la PSD va avea loc un congres restrâns

Liderul interimar cere refacerea legăturilor cu cei care au părăsit partidul

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunţat, duminică, la Călăraşi, că viitorul Congres al social-democraţilor va însemna un restart pentru viitoarea reformă a partidului şi că va fi unul restrâns. De asemenea, Ciolacu a mai precizat că nu este momentul unei bătălii pe funcţii în cadrul PSD şi că ar trebui să se candideze pe moţiuni.

”Am depăşit momentul organizatoric, administrativ al partidului. Noi avem mandat să organizăm un Congres cât se poate de transparent şi care să lase loc unui concurent. Este o perioadă delicată a partidului, dar şi mai mult, acest congres să însemne un restart pe viitoarea reformă a partidului care nu se poate face, să nu ne minţim, să nu ne păcălim că se poate face de pe o zi pe alta. Reorganizările şi reformele se fac pe bază de principii. Am stabilit nişte termene, am pornit conferinţele, în principiu se desfăşoară toate până pe data de 9 februarie, până pe 15 februarie, pornim şi pregătirea alegerilor locale care bat la uşă şi cel târziu pe 29 februarie am stabilit că vom avea Congresul”, a declarat Ciolacu, la Călăraşi.

Liderul interimar al social-democraţilor spune că va fi un Congres restrâns, la care vor participa 1.500-1.700 de delegaţi, în funcţie de locurile din sală.

Ciolacu: Nu impunem candidați de la centru

Marcel Ciolacu a dat asigurări că pe listele cu candidaţi nu vor fi impuse persoane de la centru şi a apreciat că această idee a fost unul ”dintre lucrurile cele mai bune pe care le-a făcut Liviu Dragnea”.

Marcel Ciolacu a spus că, în calitate de preşedinte al PSD Buzău, nu a acceptat şi în calitate de preşedinte al PSD la nivel naţional nu va accepta să fie impuse anumite persoane pe listele de candidaţi.

”Eu nu am acceptat la Buzău şi cu certitudine nu o să accept niciunde, sunt preşedinte de organizaţie, la fel ca domnul Stănescu, să impunem, să ni se impună pe listă. Cred că este unul dintre lucrurile cele mai bune pe care le-a făcut Liviu Dragnea. Cred că acea etapă a vieţii de partid este depăşită. Cel puţin din partea mea şi sunt ferm convins că şi din partea domnului Stănescu. Este exclus ca noi să hotărâm în numele dumneavoastră. În schimb, avem o datorie morală să vă ajutăm cu tot ceea ce putem, în primul rând un acces la cifre mai larg ca în interiorul organizaţiei dumneavoastră să luaţi hotărârile corecte”, a declarat Ciolacu.

Deschidere către cei plecați

Preşedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a îndemnat, duminică, la Călăraşi, să fie deschise uşile partidului pentru cei care ”au avut un istoric” şi a spus că cei mai valoroşi sunt cei care se alătură formaţiunii politice atunci când se află în opoziţie.

”Încercaţi să deschideţi uşile oamenilor care au avut un istoric cu acest partid. Oamenii care vin când partidul este în opoziţie, sunt oamenii cei mai valoroşi. Când suntem la putere, ni se rup telefoanele. Nu mai ştie care să vină prima oară la tine să îţi ureze la mulţi ani”, a declarat Ciolacu.