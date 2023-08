MARAMUREŞ: Liturghie arhierească şi hram la Mănăstirea Moisei

Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” Moisei, Protopopiatul Vişeu, judeţul Maramureş.

Şi la Moisei, episcopul vicar a fost primit, de la ora 9:30, cu enormă bucurie de către copiii. Aceştia au fost îmbrăcaţi în frumosul port popular moroşenesc, ţinută care a fost însă completată şi de opinci, încălţările străvechi moştenite de la daci.

De asemenea, Preasfinţia Sa a fost întâmpinat de un mare sobor de preoţi şi diaconi şi de un impresionant număr de credincioşi şi pelerini care au poposit cu câteva zile înainte pentru a lua parte la această mare sărbătoare a creştinătăţii de pretutindeni, fie găsind găzduire la mănăstire, fie la pensiunile din jur sau chiar sub cerul liber, acolo unde am de an, îi ocroteşte Maica Domnului.

Sărbătoarea de la acest lăcaş de cult a fost marcată de o procesiune a icoanelor care o redau pe Maica Domnului. Copiii au fost cei care au înconjurat Biserica mănăstirii, purtând asupra lor praporii cu întruchiparea Fecioarei Maria, pe care am cinstit-o cu toţii.

Dintre părinţii slujitori au făcut parte Pr. Ionuţ Todorca, consilier cultural, Pr. Mihai Chira, protopopul Vişeului, Arhim. Teofil Pop, stareţul mănăstirii, Pr. Călin Vlad, secretarul Protopopiatului Ortodox Român Vişeu, Arhid. Dumitru Botiş, inspector social eparhial, Arhid. Gherasim Nap, Arhid. Ioan Onuţ Păcurar, referent secretariat, alături de alţi preoţi din împrejurimi şi de pe toată Valea Izei.

Răspunsurile la strană au fost date de către membrii Grupului vocal „Arhanghelos”, alcătuit din clerici şi teologi.