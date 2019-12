Mani Gyenes, sponsorizat de Primăria Cluj-Napoca? Autoritățile sătmărene nu-i acordă sprijin

Emanuel Gyenes a susținut joi tradiționala conferință de presă de dinaintea Raliului Dakar. Pentru el va fi a zecea participare, iar asta înseamnă că la ediția din acest an va primi titlul de legendă a Dakarului la moto.

În fața reprezentanților presei s-au aflat Mani Gyenes și Tamas Ilonczai, manager marketing la Autonet.

Riderul de la Autonet Motorcyle Team ne-a vorbit despre Raliul Dakar.

”După 11 ani de curse în America de Sud, Dakarul se mută în Arabia Saudită. Vestea a fost publicată în martie. Nimeni nu s-a așteptat la Arabia Saudită deoarece la ediția trecută, în Peru, se știa că se mută, dar toți ne gândeam la Africa. În mare știu ce va fi acolo. 75% din traseu este cu nisip, iar din punct de vedere fizic va fi mult mai solicitant. Dar despre asta este vorba la Dakar. În 2016 n-am avut nicio dună de nisip, iar atunci toată lumea a fost revoltată. La acea ediție am obținut cel mai bun rezultat, locul 14. Sunt pregătit, merg la clasa Marathon, dar și la Malle Moto și nu voi avea asistență, va trebui să-mi pregătesc motocicleta singur. Avem 8.000 de kilometri, din care 5.200 sunt pentru probele speciale. Este foarte mult, au pus mai puține drumuri de legătură. În ianuarie vremea în Arabia Saudită este între 25 și 30 de grade ziua. Noaptea este problemă când temperatura poate să scadă și până la -5 grade Celsius”, ne-a spus Gyenes.

Întrebat ce îl motivează, sătmăreanul, care va purta numărul 44 la Dakar 2020, ne-a răspuns: ”Este un lucru foarte important, să știu că am zece participări la Dakar. La actuala ediție voi primi și titlul de legendă a Dakarului. Nu sunt mulți care ajung la zece. Îmi place ceea ce fac și întotdeauna vreau să obțin un rezultat mai bun și cred că de aici vine motivația. Sper să mai am ediții de Dakar, nu neapărat 20, dar vreau să mai continui această tradiție și acest hobby al meu.”

Sprijin zero din partea autorităților sătmărene

În cadrul conferinței de presă s-a vorbit și despre sponsorii pe care-i are Gyenes. Chiar dacă este un brand sătmărean, Gyenes nu este sprijinit deloc de autoritățile locale sătmărene.

”În fiecare an am depus o cerere și la Consiliul Local și la Consiliul Județean, cu număr de înregistrare. Am fost sunat că poate să-mi ofere ceva, sau nu. Mereu am primit un răspuns ori negativ, ori pozitiv. De cele mai multe ori a fost pozitiv. În 2016 am primit o motocicletă de la Consiliul Județean, anul următor o sponsorizare de 15.000 de euro tot de acolo. Apoi am mai depus cereri, dar n-am mai primit răspuns. Anul acesta n-am mai depus cerere, dacă văd că nu primesc răspuns”, precizează Mani.

A intervenit și Tamas Ilonczai care ne-a transmis că de anul următor s-ar putea ca Primăria Cluj-Napoca să-l ajute pe Gyenes.

”În vară am avut o întâlnire cu reprezentanți ai Primăriei Cluj-Napoca. Ne-au întrebat dacă anul următor ar putea să intre ei drept sponsori al lui Mani, ori Autonet Motorcycle Team. N-am vrut să forțăm acest lucru, nu vreau să folosesc cuvinte nepotrivite, dar noi l-am privit pe Mani drept un brand sătmărean pe care trebuie să-l promovăm împreună. Sunt niște eforturi financiare foarte mari, sume pe care Autonet reușește pe următorii ani să le finanțeze. Avem și doi sponsori foarte mari cu renume mondial, dar ar mai fi nevoie de alți sponsori. Din privința noastră ar fi fost ideal să vină sprijin din partea Primăriei sau al Consiliului Județean. Probabil acest lucru nu se va întâmpla nici în anii următori. În contextul în care anul următor Primăria Cluj-Napoca ne va bate din nou la ușă, probabil vom accepta”, a declarat Ilonczai.

Altfel, pe 31 decembrie Mani pleacă din Satu Mare, în 1 ianuarie de la ora 11:00 are avion din București în Djeddah, orașul în care este și portul unde ajung motocicletele de concurs. În 2 ianuarie ia motocicleta din port, în 3 ianuarie sunt verificările tehnice și administrative, iar pe 5 ianuarie se va da startul din Djeddah. Vor fi 12 zile de concurs, finalul fiind pe 17 ianuarie, iar revenirea în România pe 19 ianuarie.

