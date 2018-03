Mani Gyenes și-a făcut planul pentru anul 2018

Și-a luat și o motocicletă nouă, un KTM 300 în doi timpi

După aventura de la Dakar a urmat o pauză competițională pentru Emanuel Gyenes. Dar a sosit primăvara, iar în scurt timp vor lua startul competițiile de profil pentru pilotul nostru de la Autonet Motorcycle Team. Pentru a afla ce campionate a ales pentru anul 2018, l-am contactat pe rider-ul nostru.

În primul rând ni s-a transmis că Mani a intrat în posesia unei noi motociclete. “Este un KTM 300 în doi timpi, o motocicletă de hard enduro pe care o voi folosi la ediția 2018 Red Bull Romaniacs. Anul acesta va avea loc în perioada 24-29 iulie”, ne-a spus Gyenes. Pentru a o testa, va participa între 23 și 25 martie la Arad, la prima etapă a Campionatului Național al României de hard enduro. Va fi o premieră pentru Gyenes, în acest campionat, însă nu are de gând să meargă și la celelalte etape.

Singurul campionat pe care dorește să-l termine este cel de enduro din Ungaria, campionat în care deține două titluri. În anul în curs vor fi două runde în țara vecină și alte două în Slovacia. Prima etapă se va desfășura în luna aprilie. În schimb, Gyenes este aproape convins că nu va merge în C.N. de endurocross din Ungaria. Organizatorii au modificat regulamentul, iar în cadrul campionatului nu vor puncta piloții cu licență străină.

Sătmăreanul renunță în acest an și la International Six Days of Enduro (ISDE). “Ar implica costuri foarte mari având în vedere că în anul 2018 va avea loc în Chile. Dar cu siguranță voi fi în Portugalia în anul 2019”, ne-a mai declarat Gyenes.

Legat de Dakar, am aflat că organizatorii vor anunța la finalul acestei luni țările prin care va trece ediția 2019. Nu se pune problema ca Gyenes să nu participe, iar acum caută sponsori pentru achiziționarea unei noi motociclete.

În mijlocul elevilor de la Școala “Lucian Blaga”

Mani Gyenes le-a făcut o bucurie elevilor Școlii Gimnaziale “Lucian Blaga” din Satu Mare. Marți s-a aflat în mijlocul lor și le-a povestit despre viața sa sportivă.

Ați ghicit, continuă proiectul “Campionii României în școală, liceu și universitate” al MTS, pus în aplicare de Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret. Aproximativ 180 de elevi au participat la întâlnirea cu rider-ul sătmărean. Mani a interacționat cu cei prezenți, a purtat discuții legate de importanța sportului.

“Astăzi am fost invitat la Școala Gimnazială Lucian Blaga, pentru a-mi împărtăși experiența de sportiv și a-i încuraja pe elevi să aleagă sportul și mișcarea ca mod de viață”, a scris Gyenes pe o rețea de socializare după ce a împărțit autografe elevilor.

Alături de el au mai fost Adrian Ardelean – directorul DJST Satu Mare, Ioan Gozar și Ioan Șepețan – directorii instituției de învățământ.