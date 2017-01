Mani Gyenes s-a întors acasă după aventura Dakar

Aventura lui Emanuel Gyenes la Raliul Dakar 2017 s-a încheiat sâmbătă la Buenos Aires, capitala Argentinei. Iar sătmăreanul se află deja în țară. Marți dimineață a aterizat pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni-București, după o cursă din direcția Istanbul. Imediat după întâlnirea cu fanii și presa națională, pilotul nostru a pornit spre Satu Mare împreună cu echipa Autonet Motorcycle Team.

Echipa sătmăreană ajunge acasă marți spre miercuri seara. Iar din câte se pare, întoarcerea la Autonet se va petrece joi de la ora 10:00. După festivitatea de primire se va organiza tradiționala conferință de presă. Însă până atunci iată ce a declarat Mani Gyenes pentru colegii din presa națională.

“A fost cel mai frumos Dakar la care am fost vreodată, dintre cele şapte. Cel mai greu moment… A fost foarte frig în Bolivia, la peste 3.000 de metri altitudine. Am fost şi la 4.900 de metri altitudine, este foarte frig acolo. Şi pentru că a şi plouat nu au fost condiţii foarte bune. Dar asta numai motocicliştii au simţit, pentru că cei din maşină nu au avut acele probleme. Cred că acolo mi-a fost cel mai greu, dar nu numai mie ci şi celorlalţi concurenţi de la clasa moto. Au fost zile în care am mers şi 1.100 de kilometri în condiţii foarte grele. Mergeam în ploaie 400 de kilometri, nu vedeam nimic. Iar de la o zi la alta treceam la plus 40 de grade, iar organismul resimte. Pentru mine aici e bine acum”, a declarat rider-ul sătmărean.

“Prima săptămână a fost destul de grea. Am stat doar trei zile în Argentina şi apoi am trecut în Bolivia, unde am avut zile foarte grele din cauza vremii. Din cauza vremii s-au anulat două probe speciale, ceea ce ne-a făcut să avem o treabă mult mai grea acolo. Dar a fost o săptămână bună până în ziua de odihnă când am primit vestea că sunt penalizat, pentru că am ieşit să alimentez între Argentina şi Bolivia. Am primit o oră penalizare. După asta am căzut pe locul 29 ceea ce m-a făcut să nu mai am nicio speranţă pentru top 20. În a doua săptămână am tras tare şi am tot urcat până la sfârşit pe locul 17, ceea ce este un rezulat foarte bun. Mă bucur dar mi-ar fi plăcut să fiu în top 15, ăsta a fost ţelul meu”, a mai spus Gyenes, conform Dolce Sport.

Mai multe despre aventura sa de la Dakar vom afla joi.