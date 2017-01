Mani Gyenes, primit cu ropote de aplauze la Autonet

La sosirea acasă de la Dakar

Emanuel Gyenes s-a întors recent acasă, iar joi dimineața a avut loc tradiționala primire festivă de la sediul Autonet Satu Mare. Pilotul nostru s-a clasat pe locul 17 la ediția 2017 de la Raliul Dakar, fapt pentru care a fost felicitat de o țară întreagă. Joi a venit rândul colegilor să se întâlnească cu Gyenes, pentru ca mai apoi să susțină o conferință de presă.

Eroul nostru a ajuns în jurul orei 10 la sediul Autonet. Înainte revederea cu colegii, a fost întâmpinat de directorul de la Autonet, de Csehi Arpad și de Tamas Ilonczai, managerul de marketing. N-a lipsit nici tradiționala poartă de Dakar de la intrarea în sediu. Pe ea am văzut numele echipei Autonet Motorcycle Team, două poze cu Gyenes de la Dakar, țările gazdă ale ediției 2017, Paraguay, Bolivia și Argentina, dar și sponsorii pilotului sătmărean, Autonet, Schlemmer Group, Motul și Acerbis. Intrat pe poartă, Gyenes a primit ropote de aplauze din partea colegilor de la Autonet. O primire călduroasă pentru sătmăreanul care a terminat cu bine al 6-lea Dakar. Gyenes a luat cuvântul, a povestit pe scurt prin ce a trecut la cel mai dificil raliu din lume. La final le-a mulțumit tuturor pentru susținere, după care a apărut nelipsitul tort cu un mesaj de felicitare și două artificii.

La întâlnirea cu presa, Gyenes a declarat că a fost cel mai greu Dakar pe care l-a avut. “Totul a început în Buenos Aires de unde am luat motocicleta și mașina de asistență. Am parcurs apoi 1.200 km până la Asuncion de unde am luat startul la Dakar pe 2 ianuarie. În Paraguay am avut o probă scurtă, iar pe 3 ianuarie am trecut în Argentina unde nu am întâmpinat probleme, până în Bolivia”, spune Mani.

La finalul primei săptămâni a venit acea penalizare pentru “ieșirea din decor” din etapa a 4-a. Sătmăreanul consideră că acea penalizare de o oră nu a fost corectă. A depus o contestație, dar nu s-a rezolvat nimic. “Nu mi-a picat deloc bine. Am fost retrogradat pe locul 29 și sincer am crezut că nu o să mai am posibilitatea să intru în top 20. Am tras foarte tare, chiar au fost și momente când am riscat. Astfel că am ajuns pe locul 17. Fără acea penalizare terminam pe locul 15”, a precizat pilotul nostru. De altfel, susține că nici organizarea nu a fost prea bună. “Au vrut neaparat să ne ducă în La Paz, capitala Boliviei, dar cum a plouat mult, drumul până La Paz și înapoi, aproape 2.000 kilometri, am fost nevoiți să îi facem pe asfalt, și asta multora nu le-a plăcut. Cei din mașini nu simt acea schimbare de vreme și acel frig, nu au probleme. Noi pe motocicletă mergem în ploaie, la 3 grade, sute de kilometri și nu e chiar plăcut la altitudine mare. Când am ajuns înapoi în Argentina, de pe o zi pe alta am ajuns la 43 de grade. Acolo și motocicleta s-a comportat mai bine”, a mai spus Gyenes. Cel mai bine s-a simțit în ultimii 40 de kilometri din ultima probă specială. “În ultima etapă se pleacă în ordine inversă. Înainte de etapă eram pe locul 19, iar la 4 secunde, pe 20, era un american. După aproximativ 20 km l-am depășit pe acel american, iar ultimii 40 km i-am parcurs de plăcere”, declară riderul nostru.

Una peste alta, Gyenes consideră că este un rezultat bun mai ales după acea penalizare. S-a declarat mulțumit de cum s-a comportat motocicleta KTM 450 Rally Replica. Le-a mulțumit celor doi mecanici, Laszlo Olah și Szabolcs Racz, sponsorilor și tuturor celor care l-au susținut. Deocamdată nu și-a fixat programul și obiectivele pentru anul 2017, dar consideră că nu are cum să lipsească la Dakar 2018.

Iar noi vă invităm să urmăriți emisiunea Panoramic Sportiv de luni, 23 ianuarie, ora 21:30. În studioul Informația TV va fi prezent Emanuel Gyenes. Veți afla în detaliu aspecte foarte interesante din aventura pe care sătmăreanul nostru a avut-o la Dakar 2017.