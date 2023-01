Mani Gyenes: Mă bucur că am ajuns cu bine până la ziua de odihnă

8 etape s-au disputat până ieri la Raliul Dakar din Arabia Saudită. Însă precizăm că etapa a 7-a a fost anulată la clasa moto din cauza condiţiilor meteo, a ploii. Duminică s-a merg în etapa a 8-a pe traseul Al Duwadimi – Riyadh, cu un total de 713.85 de kilometri, din care 398 proba specială. Sătmăreanul Emanuel Gyenes a încheiat ieri pe locul 34 la general cu timpul 4 ore 30 de minute şi 52 de secunde, la 44 de minute distanţă de de învingătorul zilei. Azi, piloţii de la Dakar sunt în ziua de odină, iar pilotul de la Autonet Motorcycle Team se bucură că a ajuns până aici. În clasamentul general, sătmăreanul se află pe locul 34.

“A fost ultima zi înainte de cea de odihnă. A fost o zi destul de lungă cu 345 de km de probă specială, dimineaţă 90 de km de probă de legătură. Noaptea trecut am fost toţi într-un loc într-un cort mare şi acolo acolo am dormit. A fost puţin frig, dar am reuşit să mă odihnesc. Dimineaţă, când am ajuns la startul probei speciale a fost foarte înnorat, a plouat puţin, dar tot ne-au dat drumul în proba specială. În primii 50-60 de kilometri a plouat, tot a trebuit să ne ştergem ochelarii, pentru că nu aveam vizibilitate. Dar a fost ok, oricum nu aveam acolo viteză foarte mare deoarece a fost foarte foarte multe piatră ascuţită. După aceea au venit nişte dune unde nu ai putut să mergi foarte tare pentru că nu ai aderenţă, pentru că a plouat. Au fost probleme la frânare pentru că nu se opreşte motocicletă. Oricum, mi-a plăcut ziua de azi, a fost super faină. Mă bucur că am ajuns cu bine până la ziua de odihnă! Mâine voi desface motocicleta să văd ce am de schimbat şi aştept a doua săptămână”, a declarat Mani Gyenes.

Programul rămas de la Dakar:

• 9 ianuarie – zi de odihnă, Riyadh

• Etapa 9 – 10 ianuarie: Riyadh – Haradj, 686 km/ 358 km

• Etapa 10 – 11 ianuarie: Haradh – Shaybah, 623.94 km/ 113 km

• Etapa 11 – 12 ianuarie: Shaybah – EQM, 428.27 km/ 275 km

• Etapa 12 – 13 ianuarie: EQG – Shaybah, 374.86 km/ 183 km

• Etapa 13 – 14 ianuarie: Shaybah – Al-Hofuf, 675.6 km/ 154 km

• Etapa 14 – 15 ianuarie: Al-Hofuf – Dammam, 417.3 km/ 136 km