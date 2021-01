Mani Gyenes, la jumătatea Raliului Dakar

Sâmbătă este zi de odihnă în Arabia Saudită

Raliul Dakar a ajuns vineri la jumătatea ediţiei 2021. Etapa a 6-a i-a dus pe piloţii de la clasa moto pe traseul Buraydah – Ha’il, care a măsurat 655 de kilometri, din care 485 proba specială. Vorbim despre cea mai lungă specială din concurs.

La clasa moto, etapa a fost câştigată de spaniolul Joan Barreda Bort cu timpul 3 ore 45 de minute şi 27 de secunde. Sătmăreanul Emanuel Gyenes a ocupat locul 40 cu timpul 4 ore 45 de minute şi 9 secunde. Cu acest timp, la clasa Malle Moto a fost al patrulea. În ceea ce priveşte clasamentul general, Mani Gyenes a urcat un loc, până pe 32. La clasa Malle Moto ocupă ultimul loc al podiumului, la 43 de minute şi 9 secunde de liderul Maurizio Gerini din Italia.

După această lungă etapă, pentru piloţii de la Raliul Dakar urmează o zi de odihnă. O zi de relaxare, una în care se vor face verificări la motociclete.

În altă ordine de idei, iată ce a declarat sătmăreanul după etapa a 5-a, care s-a disputat joi: “Ziua a cincea fost una foarte lungă de 456 de kilometri. Până la kilometrul 330, unde a fost a doua alimentare, am avut un ritm foarte bun, cred că eram pe primul loc la Malle Moto, dar după kilometru 330 au venit 120 de kilometri de dune, iar acolo, din păcate, m-au prins băieţii şi nici nu am reuşit să ţin ritmul cu ei, a trebuit să îi las să meargă în faţă. Asta deşi aş fi vrut să stau cu ei, dar nu am avut ritmul necesar. Dar contează că am ajuns cu bine la finiş, fără probleme tehnice, sunt bine, totul este ok. Atât doar că am mai pierdut azi nişte minute. A fost o zi foarte grea, mai ales ultima parte. Organizatorii au şi spus că cei care nu ajung până la ora 6 la la CP4, la kilometrul 292, o să fie scoşi după aceea din traseu, pentru că ultima parte este foarte grea şi nu o să reuşească să ajungă în timp la finiş”, spune riderul sătmărean.

Programul rămas la Dakar 2021:

9 ianuarie: Ziua de odihnă în Ha’il

10 ianuarie – etapa 7: Ha’il-Sakaka (737 km total, 471 km proba specială)

11 ianuarie – etapa 8: Sakaka-Neom (709 km, 375 km)

12 ianuarie – etapa 9: Neom-Neom (579 km, 465 km)

13 ianuarie – etapa 10: Neom-Al-Ula (583 km, 342 km)

14 ianuarie – etapa 11: Al-Ula Yanbu (557 km, 511 km)

15 ianuarie – etapa 12: Yanbu-Jeddah (452 km, 225 km)/ festivitatea de premiere