Mani Gyenes începe sâmbătă al 12-lea Dakar

Raliul din Arabia Saudită are 12 etape

Aşa cum am mai scris, pe 1 ianuarie 2022, pilotul Autonet Motorcycle Team va lua startul pentru a 12-a oră în Raliul Dakar. La fel ca în ultimii 3 ani, Mani Gyenes #37 va concura la clasa Original by Motul – Malle Moto – fără asistenţă tehnică şi cea mai dură formă de participare în cea mai grea competiţie de anduranţă. Sătmăreanul a câştigat raliul la Original în 2020 şi a terminat al doilea anul trecut, concurând la doar şapte luni după o triplă fractură la piciorul drept.

Pentru a treia oară consecutiv Raliul Dakar se desfăşoară în Arabia Saudită, unde sunt programate 12 etape, cu o lungime totală de 8.098 la clasa moto şi 8.119 la auto. Organizatorii au ales un traseu care îi va purta pe concurenţi prin toate tipurile de nisip, 70% din suprafaţa totală a probelor speciale fiind alcătuită din nisip şi dune. Sunt probe speciale cu foarte multe erguri, înşiruiri de zeci de kilometri de dune şi dunete, dune sparte, zone cu iarba-cămilei, fesh-fesh etc. Una dintre probe va avea 100 de kilometri de dune fără niciun moment de respiro – o adevărată zi de surfing, aşa cum a fost ea descrisă.

După ce a ajuns în Jeddah (port la Marea Roşie ce datează din secolul al VII-lea), Mani şi-a recuperat motocicleta transportată de către organizatori de la Marsilia (Franţa), a pregătit-o pentru verificarea tehnică, programată pe 31 decembrie, a refăcut testul PCR şi încearcă să se odihnească cât mai mult, pentru că urmează 12 nopţi în care va dormi în cort şi vor fi momente când temperatura va coborî sub 6 grade Celsius.

Pe 1 ianuarie, Mani va porni din Jeddah către Ha’il, unde este programat startul festiv, şi va concura în prologul de 19 kilometri. Acesta va stabili ordinea de start în prima etapă, de pe 2 ianuarie – bucla Ha’il. Interesantă la această ediţie este decizia organizatorilor de a introduce etapa maraton chiar în primele zile din prima săptămână. Cu alte cuvinte, în bivuacul de pe 3 ianuarie, concurenţii nu vor avea acces la unelte, vor putea utiliza doar ce şi-au luat cu ei şi vor trebui să-şi menajeze pneurile şi mousseurile, pentru că vor fi nevoiţi să ruleze cu acelaşi set 1.123 de kilometri, din care 706 sunt de probă specială. Pe 8 ianuarie este programată ziua de pauză în Riyadh, capitala Arabiei Saudite. De acolo caravana va porni către sud-vest, urmând ca pe 14 ianuarie să se revină în Jeddah. Ca măsură de siguranţă (vitezele de rulare s-au dovedit prea mari în deşertul saudit), organizatorii au făcut o navigaţie mult mai dificilă comparativ cu 2021, reperele şi schimbările de direcţie sunt mai dese, iar primirea roadbook-ului chiar înainte de start nu permite rider-ului să se familiarizeze prea mult cu traseul. Roadbook-urile sunt precolorate de către organizatori, astfel încât să atragă atenţia asupra pericolelor, zonelor cu limitare de viteză etc. – acesta este totuşi un avantaj pentru că riderii se pot odihni în seara care precede startul, nemaifiind nevoiţi să piardă 2-4 ore pentru a colora roadbook-ul. Şi în acest an, David Castera, directorul raliului, a subliniat că navigaţia va dificilă până în ultimii kilometri ai ultimei probe speciale. La finalul celor 14 zile de raliu, se va urca pe podiumul de sosire de pe circuitul de Formula 1 din Jeddah.

Q&A înainte de start

– Cum priveşti această ediţie a Raliului Dakar, a treia în Arabia Saudită şi una cu foarte mult nisip?

– Va fi un Dakar dificil având în vedere că o să fie mult nisip. Anul trecut, în dune am pierdut ceva timp faţă de concurenţii cu care m-am luptat la Malle Moto. Sper ca anul acesta să am un ritm mai bun şi în dune. În 2022, nu mergem aşa mult în partea de nord a ţării, iar asta este bine, pentru că nu o să ne fie foarte frig în etapele de legătură, acolo este cea mai răcoroasă zonă a ţării. Pentru că avem atât de multe bucle, pentru noi la Male Moto va fi mai uşor. Nu trebuie să îmi adun în fiecare zi cortul şi lucrurile, aşa economisesc puţin timp.

– Cât de mult contează desfăşurarea etapei maraton în primele zile de raliu?

– Este un lucru bun pentru noi că etapa maraton este la începutul raliului, când motocicleta încă nu a făcut mulţi kilometri în regim de concurs şi sunt mai puţine şanse să ai probleme tehnice.

– Ce ţi-ai pus în valiza de la Malle Moto?

– Aceleaşi lucruri pe care le pun în fiecare an. Scule esenţiale de care ştiu că am nevoie zilnic pentru service-ul motocicletei, nişte piese de schimb de care sunt sigur 100% că voi avea nevoie: filtre, chit de lanţ etc.

– Ce le-ai transmis celor patru români debutanţi în Raliul Dakar la categoria auto?

– Eu îmi doresc foarte mult să fim toţi românii la finiş, în Jeddah! Şi de asta le-am spus să încerce să meargă cu foarte mare atenţie şi să nu se lase luaţi de val, să nu se uite la rezultatul din clasament, pentru că la prima participare cel mai important este sa ajungă la finiş.

Ce înseamnă clasa Malle Moto

Concurenţii de la această categorie nu beneficiază de asistenţă tehnică. La finalul fiecărei zile, când ajung în bivuac, trebuie să-şi pregătească singuri motocicleta pentru etapa următoare. Organizatorii transportă pentru fiecare rider o cutie în care îşi pun câteva piese şi diverse accesorii, un set de roţi, un cort, o geantă de voiaj şi un set de pneuri. Participanţilor li se mai pun la dispoziţie: generator, compresor, trusă de scule, sac de dormit, covoraş de lucru etc. Dimensiunea cutiei: 80 cm x 45 cm x 30cm – 80 litri.

Program Dakar 2022:

1 ianuarie, Jeddah-Ha’il – Prolog & start festiv

2 ianuarie, Etapa 1 – Ha’il-Ha’il 514 km (333 km ps)

3 ianuarie, Etapa 2 – Ha’il-Al Artawiyah (M) 568 km (338 km)

4 ianuarie, Etapa 3 – Al Artawiyah-Al Qaisumah 555 km (368 km ps)

5 ianuarie, E4 – Al Qaisumah-Riyadh 707 km (465 km ps)

6 ianuarie, E5 – Riyadh-Riyadh 560 km (346 km ps)

7 ianuarie, Etapa 6 – Riyadh-Riyadh 618km (402 km ps)

8 ianuarie – Zi de pauză Riyadh

9 ianuarie, Etapa 7 – Riyadh-Al Dawadimi 701 km (402 km ps)

10 ianuarie, Etapa 8 – Al Dawadimi-Wadi Ad-Dawasir 830 km (395 km ps)

11 ianuarie, Etapa 9 – Wadi Ad-Dawasir-Wadi Ad-Dawasir 491 km (287 km ps)

12 ianuarie, Etapa 10 – Wadi Ad-Dawasir-Bisha 759 km (375 km)

13 ianuarie, Etapa 11 – Bisha-Bisha 501 km (346 km ps)

14 ianuarie, Etapa 12 – Bisha-Jeddha 680 km (164 km ps)