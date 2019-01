Mani Gyenes începe azi al nouălea Dakar

În prima zi parcurge 331 km, din care 84 proba specială

Aşteptarea a luat sfârşit: Emanuel Gyenes începe luni al cincilea Dakar consecutiv, al nouălea din carieră. După cum am mai scris, totul se desfăşoară în Peru, fiind prima ediţie din istoria raliului care este găzduită de o singură ţară. Traseul din anul 2019 este plin de nisip, iar distanţa totală este semnificativ mai mică faţă de ce am avut în trecut. 5.000 de kilometri vor avea de parcurs piloţii, aproximativ 3.000 reprezentându-i probele speciale. Iar la clasa moto, cea care ne interesează în mod deosebit, s-au înscris aproximativ 140 de motociclişti din întreaga lume.

Sătmăreanul nostru va purta numărul 32 pe motocicleta KTM 450 – Rally Replica.

“Sâmbătă am făcut verificările tehnice, administrative şi am trecut la toate punctele. Motocicleta este OK, m-am înscris la clasa Marathon şi Malle Moto. Anul acesta merg singur, nu am asistenţă. După ce termin probele speciale şi cele de legătură eu sunt cel care trebuie să-mi pregătesc motocicleta pentru ziua următoare. Am ales clasa Malle Moto fiindcă la începutul anului, când am văzut ce traseu vom avea în anul 2019, am zis că va fi cel mai bun pentru această categorie deoarece sunt doar 10 zile de concurs şi doar 5.000 de kilometri, faţă de 9.000 de kilometri cât am avut anul trecut. Asta înseamnă că voi avea mai puţină treabă la motocicletă. Din păcate când m-am accidentat am ştiut că nu a fost alegerea cea mai bună. Dar aşa trebuie să fac anul acesta şi spun că voi face faţă”, a declarat Mani Gyenes.

Sătmăreanul a participat duminică la startul festiv din Lima, iar luni va merge în prima etapă de la Lima la Pisco. Runda inaugurală are o distanţă de 331 kilometri, din care 84 proba specială. Îi transmitem mult succes lui Gyenes înainte de noua sa aventură!

Programul Raliului Dakar 2019 la clasa moto:

• 6 ianuarie: startul festiv la Lima

• 7 ianuarie: etapa 1, Lima – Pisco (84 km proba specială, 331 km total)

• 8 ianuarie: etapa 2, Pisco – San Juan de Marcona (342, 553)

• 9 ianuarie: etapa 3, San Juan de Marcona – Arequipa (331, 798)

• 10 ianuarie: etapa 4, Arequipa – Moquegua (351, 511)

• 11 ianuarie: etapa 5, Moquegua – Arequipa (345, 776)

12 ianuarie – zi de odihnă

• 13 ianuarie: etapa 6, Arequipa – San Juan de Marcona (317, 838)

• 14 ianuarie: etapa 7, San Juan de Marcona – San Juan de Marcona (323, 387)

• 15 ianuarie: etapa 8, San Juan de Marcona – Pisco (360, 575)

• 16 ianuarie: etapa 9, Pisco – Pisco (313, 409)

• 17 ianuarie: etapa 10, Pisco – Lima (112, 359)