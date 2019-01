Mani Gyenes: Îmi propun să mă recuperez 100% (Foto)

Sătmăreanul s-a întors acasă după a 9-a participare la Dakar

Singurul român participant la Raliul Dakar 2019, Emanuel Gyenes, a revenit recent acasă, la Satu Mare. Marţi a avut loc tradiţionala primire de la firma Autonet, unde colegii l-au întâmpinat cu braţele deschise şi l-au felicitat pentru curajul de care a dat dovadă. Mani a avut puterea să bifeze a noua participare din carieră, chiar dacă a suferit o accidentare gravă în luna noiembrie.

Chiar dacă nu a ajuns la final, fiind nevoit să abandoneze în etapa a 8-a, după o căzătură, sătmăreanul a fost primit precum un erou. Colegii l-au aplaudat la intrare, iar Mani le-a povestit prin ce a trecut în ultima perioadă.

“Când am văzut poza cu Mani în genunchi şi elicopterul în spate, parcă am preluat din durerea fizică şi sufletească pe care probabil a avut-o. Dar chiar şi în lumea afacerilor uneori sunt probleme mici, mari, grave. Chiar şi aşa mergem înainte. Singura diferenţă e că piloţii se antrenează tot anul şi au o săptămână sau 10 zile în care se întâmplă totul şi de aceea devine mai complicat şi mai dureros. Noi în continuare, ca şi strategie de sponsorizare, o să-l susţinem pe Mani. Cred că el singur a fost mult mai trist, mai dezamăgit şi cu sentimente mai puţin bune decât noi. Când a avut acel accident, în luna noiembrie, noi l-am asigurat că din partea noastră nu e nicio problemă, nici cu sponsorii. Eram conştienţi că 5-6 săptămâni nu sunt suficiente pentru o recuperare completă. Am încercat să-l convingem să spunem pas acestei ediţii şi să ne pregătim pentru următoarea. Dar, cum spune şi soţia lui, nu ai cu cine să discuţi deoarece este încăpăţânat şi vrea să meargă înainte. Dar din prima zi am fost alături de el şi vom fi în continuare”, a declarat Ilonczai Tamas, managerul de marketing de la Autonet.

În continuare s-a organizat o conferinţă de presă în care Mani ne-a prezentat detalii din Peru şi nu numai. În continuare redăm câteva declaraţii pe care ni le-a oferit pilotul de la Autonet Motorcycle Team.

Înainte de Dakar: Aşa am pus motocicleta pe drum că nu am făcut nicio conferinţă. Am căzut pe 17 noiembrie, iar motocicleta trebuia să o ducem pe 22 noiembrie. Am avut cinci zile la dispoziţie să mă gândesc foarte bine dacă să trimit motocicleta în Peru sau nu. Am hotărât să o trimit. În 2 ianuarie am plecat şi apoi am scos motocicleta din port cu foarte mari emoţii, dacă pot să iau startul ori nu. Nu zic că nu am avut dureri, sau că am putut să ţin un ritm foarte bun, dar am hotârât să iau startul. Asta pentru că ştiam cât de mult efort am depus în timpul anului ca să pot să ajung acolo. Este cel mai important concurs pentru mine. Deşi m-am accidentat, n-am vrut să ratez un an. Am vrut doar să ajung la finiş, indiferent de rezultat. Nu spun că sunt ghinionist, a fost o greşeală pe care am făcut-o. Probabil dacă eram recuperat 100% fizic puteam să merg mai departe.

Căzătura din etapa a 8-a: Înainte să-mi rup mâna nu am avut accidentări aşa grave. Atunci spuneam că orice accidentare aş avea sigur aş putea să continui cursa. Dar şi acum am fost în situaţia când pur şi simplu am stat lângă motocicletă şi n-am putut să mă mişc de acolo. Chiar dacă îmi spuneam că nu mai este mult până la finiş, că trebuie să termin, pur şi simplu fizicul nu te ajută şi nu poţi să faci acest lucru. Îmi pare rău că nu am ajuns la finiş deoarece am depus mult efort şi am făcut multe sacrificii să-mi ating acest obiectiv. Mai am timp şi mulţumesc conducerii Autonet că este lângă mine.

Cum se simte în prezent: Înainte de Dakar am avut dureri, iar când mergeam în cursă, pe zi ce trece eram tot mai bine. Probabil braţul s-a obişnuit cu efortul. Când am căzut am mers o lună înapoi parcă. Acum am dureri, dar sunt progrese spre bine. În etapa a 8-a, după acel incident n-am vrut să chem elicopterul. Mă gândeam să stau câteva minute, iar apoi să avansez într-un ritm mai slab. Dar n-am putut. A doua zi, când eram practic ieşit din cursă, am încercat din curiozitate să văd dacă aş putea să continui. Dar chiar n-aş fi putut, a fost o decizie bună să chem elicopterul.

Despre traseu: Deşi au fost doar 10 zile de concurs, la ediţia 2019 s-au înregistrat mai multe abandonuri. Traseul nu era mai greu ca anul trecut, dar mai solicitant. Am avut foarte mult nisip, motocicleta merge în ture mari ca să poţi să urci dunele. S-au oprit multe motociclete, au fost şi multe accidentări.

Despre schimbarea continentului pentru Dakar: Sincer aş mai vrea să mai merg o dată în Africa, pe adevăratul traseu de Dakar, cum am fost în 2007. Dar dacă mă uit peste condiţii mi-ar plăcea să rămân în America de Sud. Anul acesta n-am avut deloc probleme cu temperatura. În fiecare zi au fost între 20 şi 25 de grade Celsius, o temperatură perfectă.

Despre noua motocicletă: Este o motocicletă foarte bună, n-am avut multe de reglat, un lucru bun fiind la Malle Moto. Într-o singură zi am întâmpinat probleme când am pierdut apa din radiator. Anul viitor probabil nu voi merge la Malle Moto şi voi avea asistenţă.

Despre timpul de pregătire dintre etape: La Malle Moto trebuie să fii cât de cât ordonat. Anul acesta n-am prea avut timp să merg prin bivuac să povestesc cu băieţii de la alte echipe. Fiecare minut îmi era planificat pentru ceva. Au fost zile în care seara la 22:00 mi-am făcut roadbook-ul pentru ziua următoare şi trebuia să mă trezesc la 4:00 dimineaţa. Erau concurenţi care ajungeau după 12:00 noaptea, în timp ce eu mă odihneam.

Spectatori: Tot mai puţini spectatori participă. Dar oamenii din Peru nu sunt chiar aşa ataşaţi de motorsport precum în Argentina şi Chile.

Motocicleta: Voi merge după ea în Franţa în 20-21 februarie. Voi avea ceva de lucru, navigaţia şi alte părţi s-au rupt în urma căzăturii. S-a strâmbat ghidonul, dar puteam să continui cursa şi să ajung în seara respectivă în bivuac şi să rezolv totul. Dar nu am ajuns. Acasă voi schimba totul şi o voi pregăti pentru noul sezon. Acum nu vreau să fac nimic, îmi propun să mă recuperez 100%, probabil până în luna aprilie.

Mani Gyenes ne-a promis că va veni în studioul Informaţia TV la emisiunea Panoramic Sportiv din 28 ianuarie. Împreună vom afla mult mai multe detalii şi informaţii despre ce înseamnă să participi la un astfel de raliu.

Altfel, sâmbătă va merge în Ungaria la o festivitate de premiere în care va primi titlul de campion naţional la enduro după etapele la care a participat în anul 2018.