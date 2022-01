Mani Gyenes: Este incredibil că totuşi am făcut aproape 7.000 de km

Pilotul de la Autonet Motorcycle Team a ajuns în România

În numărul trecut am prezentat rezultatele obţinute de Emanuel Gyenes la Raliul Dakar, ediţia 2022. Tot atunci am spus că vom reveni cu o declaraţie a sa. Dar cele mai multe aspecte ni le va prezenta la tradiţionala primire de la Autonet Motorcycle Team. Deocamdată ea nu a fost anunţată.

Dar legenda Dakarului, Mani Gyenes a aterizat sâmbătă seara în România, la Bucureşti. De acolo urmează, ori a urmat, drumul spre Satu Mare. La aeroportul Otopeni a fost aşteptat de jurnalişti, prieteni din Capitală, fani şi nu numai. Acesta a oferit autografe şi s-a pozat cu cei care au dorit.

“A 10-a oară pe podiumul de sosire dintr-o ediţie a Raliului Dakar (12 starturi în total)! Ediţia 2022 a fost una foarte dificilă, din pricina tuturor problemelor tehnice cu care m-am confruntat de-a lungul celor două săptămâni. Mă bucur că am terminat. În unele zile nu părea plauzibil să ajung la finiş. Locul 5 la Original by Motul (Malle Moto – fără asistenţă tehnică) – felicitări tuturor celor care acceptă an de an această provocare! Locul 18 la Rally2 şi 40 în clasamentul general al categoriei Moto. Mulţumesc tuturor celor care au făcut posibilă participarea mea în #Dakar2022, şi tuturor celor care m-au susţinut de-a lungul timpului! Vă mulţumesc tuturor pentru mesajele de încurajare!”, au fost primele cuvinte ale sătmăreanului după ce a ajuns pe podiumul de la Jeddah, Arabia Saudită.

Mani Gyenes a povestit şi despre încercarea grea pe care a avut-o în prima etapă. “După ce s-a rupt o parte din axul care ţine bascula (cu aproximativ 200 de km înainte finalul primei probe speciale), şocurile au fost resimţite inclusiv de motor care s-a deplasat în cadru. Când am ajuns seara în bivuac ne-am chinuit trei oameni să îl repoziţionăm. Este incredibil că totuşi am făcut aproape 7.000 de km aşa, şi din aceştia aproape 4.000 km de probă specială. Putea să cedeze, însă am zis că încerc să termin Dakarul, aşa că am continuat. A fost foarte important pentru mine să ajung la acest al 10-lea finiş!”, a povestit sătmăreanul.